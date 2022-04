Accoltellato un cantante che non aveva accettato di "salutare" due clienti dal palco

Non ha voluto 'salutarli' durante la sua esibizione in discoteca e per questo è stato ferito con un coltello al fianco sinistro. Vittima dell’aggressione un 28enne dipendente della discoteca 'Blanco' di Ischia.

Il fatto, secondo quanto accertato dai Carabinieri della stazione di Casamicciola, è avvenuto intorno alle 3.30. Due clienti, padre e figlio, avrebbero chiesto al giovane, vocalist del locale, un saluto al microfono. Lo avrebbero poi intimidito con la frase "qua comandiamo noi". Al suo rifiuto, l'uomo sarebbe stato prima preso a schiaffi e pugni e poi avrebbe ricevuto dal più giovane una coltellata. Il 28enne è stato curato e dimesso dall'ospedale isolano Rizzoli con una prognosi di 7 giorni.

I due aggressori sono stati identificati dai Carabinieri: si tratta di un 47enne del posto, immediatamente rintracciato dai Carabinieri dell'aliquota radiomobile, e di un 20enne, ancora irreperibile. Saranno entrambi denunciati. Indagini e ricerche sono ancora in corso.