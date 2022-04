Isole Salomone, firmato l'accordo con la Cina che preoccupa l'Australia

Se i riflettori del mondo sono puntati sull'Ucraina, nell'Oceano Pacifico si “combatte” una “guerra diplomatica” per ampliare la propria influenza economica e militare. Trattandosi di dominio del mare, le isole sono il bottino di questa battaglia. In questo caso i due contendenti sono Cina e Australia e le isole da portare sotto la propria sfera di influenza sono le bellissime Isole Salomone.

La Cina ha fatto sapere di aver firmato un ampio accordo di sicurezza con le Isole Salomone. A fine del 2021 ci sono stati scontri per la crescente influenza della Cina. I negozi di proprietà cinese sono stati vandalizzati e bruciati a Honiara, la capitale di questo arcipelago del Pacifico del Sud, situato a circa 1.500 km dall'Australia. L'Australia ha schierato le proprie forze di pace nelle Isole Salomone, su richiesta del governo. Il mese scorso, una bozza dell'accordo con la Cina era stata fatta trapelare. Canberra e Washington sono state a lungo preoccupate per la possibilità che la Cina potesse costruire una base navale nel Sud Pacifico, che le permetterebbe di proiettare il suo potere marittimo ben oltre i propri confini.

"I ministri degli esteri della Cina e delle Isole Salomone hanno recentemente firmato un accordo quadro sulla cooperazione in materia di sicurezza", ha detto martedì un portavoce diplomatico cinese, Wang Wenbin, ai giornalisti. Questa è "una normale cooperazione tra due paesi sovrani e indipendenti", ha detto, aggiungendo che l'accordo sosterrà la "stabilità a lungo termine" delle Isole Salomone. Nelle ultime settimane, l'Australia e gli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi diplomatici per dissuadere le Salomone dall'avvicinarsi a Pechino: "Crediamo che la firma di un tale accordo rischierebbe di aumentare la destabilizzazione nelle Isole Salomone e di creare un precedente preoccupante per tutta la regione delle isole del Pacifico", ha detto lunedì il portavoce diplomatico degli Stati Uniti Ned Price. Lo scorso novembre, le rivolte hanno scosso il paese di 800.000 abitanti per tre giorni. Oltre alla rabbia nei confronti del governo e alle difficoltà economiche aggravate dalla pandemia, la storica rivalità tra gli abitanti dell'isola più popolosa del paese, Malaita, e quelli di Guadalcanal, dove si trova la capitale amministrativa, è stata attribuita al desiderio del primo ministro di stringere legami più stretti con Pechino, dopo aver bruscamente interrotto le relazioni di lunga data con Taiwan nel 2019. La Cina si oppone a qualsiasi riconoscimento diplomatico di Taiwan, che considera parte del proprio territorio. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno annunciato a febbraio la riapertura di un'ambasciata nelle Isole Salomone dopo 29 anni di chiusura. La “guerra diplomatica” per la supremazia nel Pacifico è già in atto e prevede mosse e contromosse da parte dei contendenti.