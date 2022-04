Israele, attentato a Tel Aviv: due morti e 8 feriti

E' di 2 morti e 8 feriti il primo bilancio di un attentato compiuto in serata a Tel Aviv, in Israele. Luogo dell'attacco Dizengoff Street, strada piena di bar e ristoranti, solitamente affollata il giovedì sera, dove è stato aperto il fuoco in diversi punti.

Due delle persone rimaste ferite sono morte in ospedale. Lo hanno riferito fonti dell'Ichilov Medical Center, dove si trovano altri 8 feriti, di cui quattro in condizioni gravi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'attacco e le forze di sicurezza stanno dando la caccia all'assalitore in fuga. La polizia e le autorità locali hanno chiesto ai cittadini di rimanere in casa e di stare lontano dalle finestre, mentre è in corso la caccia all'uomo. Il sindaco di Tel Aviv si è recato sul posto.

Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di attentati verificatisi nelle ultime settimane nel Paese.