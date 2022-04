Israele, dopo gli attacchi delle ultime settimane si creano "gruppi armati di autodifesa"

“Finora non avevo visto la necessità di portare un'arma ma ci sono amici che le hanno, certo” ha detto Michael Lichtenstein, che si definisce il “coordinatore della sicurezza” del gruppo. Più di 50 volontari vi prestano servizio, con sede a Ramat Elyashiv, una zona ebraica della città, roccaforte dei nazionalisti religiosi di destra.

La città di Lod, vicina a Tel Aviv, è diventata uno dei punti nodali degli scontri tra arabi ed ebrei che vanno avanti da settimane e dove il governo e la polizia non riescono, da soli, ad arginare l’esplodere della violenza. Da qui l’idea di costituire il gruppo armato di difesa.

In una città della zona centrale di Israele, Lod, i residenti hanno formato un gruppo armato di autodifesa dopo la serie di attacchi subiti nelle scorse settimane dalla loro comunità da parte di uomini palestinesi. In tutto il paese, infatti, è alta l’allerta per una nuova ondata di violenza, come gli scontri di queste ore a Gerusalemme e in Cisgiordania stanno dimostrando.

I residenti di Lod affermano di non aver ancora visto il gruppo in azione per le strade. Ma, secondo il suo organizzatore, i volontari sono già attivi nel dissuadere presunte molestie nei confronti di bambini ebrei da parte di giovani arabi, anche se senza l'uso di armi.

I residenti arabi della città vedono il nuovo gruppo come una milizia paramilitare che potrebbe prenderli di mira e accusano il sindaco di Lod, Yair Revivo, di appoggiarne l'istituzione. Da parte di esponenti dell'estrema destra israeliana, invece, un’iniziativa del genere dovrebbe essere accolta con favore, come una forma di aiuto per la polizia.

“L'obbligo e il diritto del cittadino di difendersi ha la priorità, ho qualche problema con chi pensa che queste persone siano criminali”, ha detto il membro della Knesset Simcha Rothman, del partito di opposizione del Sionismo religioso, che si è trasferito temporaneamente a Lod dal suo insediamento nella Cisgiordania occupata per, testualmente, “sostenere una comunità ebraica minacciata dagli arabi”.