Israele, razzo lanciato da Gaza nel Sud del Paese

Un razzo è stato lanciato stasera dalla Striscia di Gaza, verso il Sud di Israele. Lo ha comunicato il portavoce militare, secondo il quale il missile è stato intercettato dall'Iron Dome, il sistema di difesa aerea israeliano.

Nella zona erano risuonate le sirene di allarme poco tempo prima, costringendo la popolazione nei rifugi. Il lancio è il primo da diversi mesi, ed avviene in un momento di grande tensione iniziato con il Ramadan due settimane fa, a seguito degli attentati palestinesi in Israele, e delle operazioni dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Anche oggi, per il terzo giorno consecutivo, ci sono stati scontri sulla Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei, a Gerusalemme.

E proprio per domani il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà per discutere delle violenze scoppiate lo scorso fine settimana, durante le quali sono rimasti feriti in 170. L'incontro - richiesto da Cina, Francia, Emirati, Norvegia e Irlanda - sarà a porte chiuse.

La polizia è dislocata in modo massiccio nelle principali città del paese per prevenire altri attentati, gli scontri vedono palestinesi anche giovanissimi affrontare civili e militari israeliani in Cisgiordania. Dal 22 marzo sono rimasti uccisi 14 israeliani, mentre sono 21 le vittime palestinesi. L'ultimo raid questa notte, con 11 arresti di palestinesi da parte delle forze dell'ordine israeliane.

La tensione crescente

Nel pomeriggio il premier israeliano, Naftali Bennett, aveva affermato: "C'è Hamas dietro le violenze verificatesi negli ultimi giorni a Gerusalemme in generale", sostenendo che nell'ultima settimana sia stata condotta una "campagna violenza di incitazione indirizzata da Hamas". Mentre Israele, “fa come sempre tutto il possibile, affinché tutti possano celebrare in piena sicurezza le proprie festività: ebrei, musulmani e cristiani”.

Il presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ha avvertito invece che attaccherà Israele "se farà la minima mossa contro la Repubblica islamica, le nostre forze armate colpiranno il centro del regime sionista", ha detto Rais parlando alla parata militare in occasione della giornata nazionale dell'esercito. Carri armati, jet da combattimento e missili sono stati fatti sfilare sotto il palco dove il presidente era accompagnato da alti membri delle forze armate. Tra le armi esposte c'erano i droni, che secondo Israele e gli Stati Uniti, Teheran usa per effettuare attacchi nella regione.