Iss, Omicron al 100%: la sottovariante BA.2 è dominante

In Italia, nel flash survey dell'Istituto superiore di sanità del 4 Aprile, "la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante e la presenza di alcuni casi di variante ricombinante della stessa Omicron". Sono i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Iss e dal ministero della Salute (assieme ai laboratori regionali ed alla Fondazione Bruno Kessler), in una fase di nuova risalita dei dati sui contagi - che ancora non impatta sui numeri dei ricoveri ospedalieri - che da la conferma della diffusione di Omicron e la presenza - anche se per ora solo in alcuni casi - di una terza "variante ricombinante".