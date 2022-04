Istat: la guerra ha aumentato l'incertezza economica. In calo la fiducia delle famiglie

“Alla crisi sanitaria in attenuazione si è sovrapposto il conflitto tra Russia e Ucraina che ha aumentato l'incertezza e accentuato fortemente le tensioni nei mercati delle materie prime". Non lascia dubbi la fotografia mensile dell'Istat riguardo al fatto che lo scenario di guerra si ripercuota sull'andamento del nostro Paese.

L’impatto della guerra sulla nostra economia

L'impatto della guerra sull'economia italiana, secondo l’istituto di statistica, rimane comunque di difficile misurazione e si innesta all'interno di una fase caratterizzata da una crescita di alcuni settori economici, degli investimenti e del mercato del lavoro.

Le reazioni allo shock determinato dal conflitto è al momento eterogenea tra gli operatori. Le famiglie mostrano maggiori preoccupazioni: a marzo l’indice di fiducia è sceso di circa 12 punti rispetto al trimestre precedente, condizionato dai giudizi negativi sul clima economico e su quello futuro.

“La forte accelerazione dell'inflazione -si legge nella Nota- ha continuato a risentire delle spinte dal lato dei costi come riflesso dei prezzi crescenti delle materie prime e in particolare del gas naturale, dei recenti apprezzamenti del cambio dollaro/euro e delle strozzature dell’offerta in alcuni comparti strategici per l’industria italiana.

Il perdurare della fase di aumento dei prezzi si riflette nella fiducia di consumatori e imprese. A marzo nel settore manifatturiero gli imprenditori che producono beni destinati al consumo, hanno rivisto al rialzo le aspettative di inflazione. Dal lato dei consumatori, le cui attese si spingono a un orizzonte temporale più lontano, sono tornati ad aumentare coloro che si aspettano aumenti più o meno intensi.

I miglioramenti dei consumi, dei redditi e del mercato del lavoro segnati fino a febbraio si sono associati a un progressivo deterioramento della fiducia delle famiglie divenuto più accentuato a marzo- mette ancora in evidenza l'Istat.