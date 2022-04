Chi è Jean-Luc Mélenchon, l'ago della bilancia della politica francese

Il carisma e la capacità dialettica di questo politico si esprimono però, all'indomani della notte francese che lo ha incoronato al terzo posto, con un semplice “Mercì!” dal profilo Twitter con tanto di punto esclamativo come a dire: risultato incredibile raggiunto, non è poco, c'è poco altro da aggiungere. Ora bisogna vedere però a chi dirottare i suoi elettori e di dubbi, almeno da parte sua, ve ne sono pochi.

La frase che più lo rappresenta di queste ultime ore non a caso è stata: “Guardate me, non ho mai abbassato le braccia, non ho mai rinunciato alla lotta, dovete fare come me”. Stile collerico e impertinente limato con attenzione negli anni per discostarsi dal cliché della sinistra estrema, l’autodefinitosi “una tartaruga sagace” a poche ore dal voto di ieri ha già fatto sapere che “non bisogna dare un solo voto a Le Pen”.

Ha 70 anni, piace ai giovani under 35, si è candidato tre volte all’Eliseo ed è ormai considerato da tutti l’ago della bilancia per il futuro politico della Francia: Jean – Luc Mélenchon se non è la personificazione del detto “chi la dura la vince”, molto gli si avvicina.



Il leader della “Francia indomita” nasce a Tangeri il 19 agosto del 1951 sotto il segno del leone da George, dirigente del Ptt, l’ente pubblico francese preposto ai servizi di telecomunicazioni nazionali, e da Jeanine Bayona, insegnante di scuola elementare, entrambi figli di immigrati in parte spagnoli in parte siciliani. Melenchon riceve un’educazione di stampo cattolico che però non impedisce ai genitori di divorziare e permettergli così, appena undicenne, l’arrivo in Francia dove si laureerà in filosofia prima e in lettere moderne poi.

Luc Mélenchon da ragazzo manifesta subito simpatie per la sinistra più radicale, entrando a far parte delle file dell'Organizzazione Comunista Internazionalista. Divenuto senatore dal 1986 al gennaio 2010 (con un'interruzione dal 2000 al 2004, come ricordano sulla sua pagina di Wikipedia) e delegato del ministro dell'educazione nel governo Jospin dal 2000 al 2002, torna poi a occuparsi dell'insegnamento professionale fino a quando, nel 2008 fonda il suo Partito di Sinistra.

L’attuale terzo incomodo tra Le Pen e Macron crea poi il partito La France insoumise nel 2016, con l’obiettivo di riunire la sinistra radicale fondando un sistema economico che accordi centralità agli interessi dei cittadini, portando a casa nel 2017 il 19,5 % dei consensi. Risultato arrivato ieri al 22 % preceduto dal presidente uscente E. Macron (28,4%) e da M. Le Pen (23,4%).

La comunicazione digitalizzata e moderna della “tartaruga sagace”