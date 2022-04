Jean-Luc Melenchon chiede ai cittadini di votarlo come premier

Jean-Luc Melenchon non si accontenta del terzo posto raggiunto nel primo turno delle elezioni francesi: il leader della France Insoumise, chiede infatti ai cittadini francesi di eleggerlo come primo ministro. E' quanto si legge su Le Monde, che riferisce di una intervista del leader della sinistra radicale all'emittente televisiva "BfmTv".

"Non c'è bisogno di essere eletto deputato per essere primo ministro", ha aggiunto il leader della France Insoumise che - al primo turno delle presidenziali - ha ottenuto il 22 per cento dei consensi.

Mancano quattro giorni al ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen e Melenchon, uscito dalla corsa al primo turno con il 22 per cento dei voti, si è espresso sulla possibilità per i suoi elettori di votare scheda bianca domenica 24 aprile, definendola "un diritto". Melenchon ha ribadito infatti che i suoi sostenitori "non devono dare un solo voto a Le Pen" perché "sarebbe una contraddizione totale", ma ha anche specificato di voler lasciare, per il resto, libertà di scelta, rifiutando di consigliare esplicitamente di sostenere il presidente uscente.

"Ma non astenetevi, restate attori", ha continuato il candidato di estrema sinistra, convinto che la sua battaglia non sia finita. "Le elezioni legislative del prossimo giugno sono come un terzo turno", ha detto inoltre Melenchon, dopo aver chiamato i cittadini a eleggerlo Primo ministro imponendo una maggioranza dell'Unione Popolare all'Assemblea nazionale. La strategia da percorrere in questo senso per l'insoumis è "convincere gli astensionisti" e l'unione delle forze di sinistra intorno a un programma comune dopo "gli errori di strategia di fondo commessi". Melenchon non ha annunciato se si candiderà come deputato, ma ha affermato che da Primo ministro introdurrà il referendum di iniziativa cittadina. "Non credo succederà. Ho una squadra molto brava", ha invece spiegato riferendosi a una eventuale discesa in campo nel 2027 e al possibile passaggio di testimone ad altri membri del partito.