Johnny Depp, al via il processo contro Amber Heard. Lei: "L'ho amato"

Dopo aver raccontato i dettagli della loro vita privata in un tribunale londinese, l'attore americano Johnny Depp e la sua ex moglie Amber Heard si ritrovano oggi in un tribunale, stavolta negli Stati Uniti, per l'ennesimo processo. Questa volta è l'attore ad accusare di diffamazione la sua ex che ha mandato un messaggio ai suoi follower su Instagram: “Spero che quando questo caso si concluderà, io possa voltare pagina e anche Johnny - scrive - Ho sempre provato amore per lui e mi provoca grande dolore dover rivivere i dettagli della nostra vita comune di fronte al mondo”.

Sul fronte Twitter, rispondono in massa i supporter di Depp con gli hashtag: #IStandwithJohnnyDepp e #JusticeforJohnnyDepp, immediatamente saliti nelle tendenze del giorno. Il processo (che dovrebbe essere trasmesso in tv e streaming da un emittente che si occupa proprio di documentari true crime) ha un cast di testimoni degno dei grandi film di Hollywood: dal miliardario Elon Musk agli attori James Franco, Paul Bettany, Ellen Barkin, ed è un'appendice della causa intentata da Depp contro il Washington Post nel 2018 per un articolo in cui Amber Heard si descriveva come una "vittima di violenza domestica" bullizzata dalla società dopo aver raccontato quanto le era accaduto, senza mai citare il nome dell'attore. Il giudice della Virginia aveva stabilito che il verdetto con cui dava torto a Depp nell'azione contro il tabloid di Rupert Murdoch, non impediva una seconda causa dell'attore contro Heard per l'articolo in sé. Così la star di "Pirati dei Caraibi", che nega di aver mai picchiato la moglie, aveva sporto denuncia contro Amber Heard, chiedendo 50 milioni di euro di danni. "L'articolo che accusa implicitamente il sig. Depp di essere un marito violento, è categoricamente falso" e mirava a "generare pubblicità positiva" attorno alla signora Heard, pochi giorni prima dell'uscita del film "Aquaman" in cui è una star", sostengono i legali di Depp. L'attrice a sua volta ha intentato una causa per diffamazione per $ 100 milioni. "L'inutile denuncia presentata dal signor Depp contro la signora Heard prolunga gli abusi e le molestie che le ha imposto durante il loro matrimonio", sostengono gli avvocati di lei.

GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images) Johnny Depp e Amber Heard nel 2015

Insomma i due si ritroveranno nuovamente in aula a discutere di nuovi particolari della loro vita insieme, già sezionata nelle precedenti cause. Come quella intentata da Depp contro il Sun che in un articolo lo presentava come un marito violento. Per dimostrare la sua buona fede, il tabloid aveva chiamato l'ex moglie che aveva descritto una dozzina di aggressioni commesse dal marito trasformato in un “mostro” da alcol e stupefacenti. Lui aveva ammesso di aver fatto uso di droghe ma aveva affermato di non aver mai sollevato un dito sulla donna. A sostenere la sua testimonianza arrivarono le sue ex compagne Vanessa Paradis e Winona Ryder.

Getty Processo Depp-Heard a Londra

Dopo questa battuta d'arresto, l'attore americano ha dovuto rinunciare al suo ruolo nel seguito del film della serie "Animali fantastici ", adattato dalle opere dell'autore di "Harry Potter", di J. K. Rowling. Johnny Depp e Amber Heard si sono incontrati la prima volta nel 2009 sul set di "Rum Express" e si sono sposati nel 2015. Ma già nel 2016 l'attrice aveva cercato di ottenere un ordine del giudice per tenerlo a bada. Aveva poi ritirato le sue accuse nell'accordo per il divorzio, concluso nel 2017, con una richiesta da parte di lei di 50 milioni di dollari di danni.