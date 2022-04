Secondo la psicologa, Amber soffre di disturbo borderline da prima delle nozze con Johnny Depp

Se non fosse che si tratta di un processo e che il “set” è un'aula di tribunale, potrebbe essere la trama di un filmm, uscita dalla penna di un bravissimo sceneggiatore. La diatriba legale tra Johnny Depp e Amber Heard, che da settimane seziona la vita privata dei due attori in diretta tv, con tutto il suo carico mediatico, prosegue senza esclusione di colpi. L'ultima a prendere la parola è stata la psicologa forense, ingaggiata da Depp, Shannon Curry, secondo cui Amber Heard mostra segni di disturbo borderline di personalità e disturbo narcisista della personalità, precedente alla sua unione con Depp che ora la accusa, in un tribunale della Virginia, di avergli rovinato la carriera con false accuse di violenza domestica. Dopo aver trascorso 12 ore in compagnia dell'attrice e aver esaminato cartelle cliniche e testimonianze, la psicologa ha dichiarato che no, non si tratta di disturbo da stress post-traumatico. Cioè quello che, secondo Amber, le è derivato dal matrimonio con l'attore. Curry, che in aula ha respinto le accuse degli avvocati della controparte di parlare così perché assunta da Depp, parla anche di "tattiche di manipolazione per cercare di soddisfare i propri bisogni" che potrebbero essere state messe in pratica dall'ex moglie del Pirata dei Caraibi.

Ap Amber Heard

La crema per coprire i lividi Nelle ultime udienze si è discusso anche di una fantomatica cremina che la Heard avrebbe usato per coprire i lividi causati dalle percosse di Depp. La ditta produttrice in un video su TikTok sostiene però che il prodotto non era ancora in commercio nel periodo in cui sarebbe avvenuta l'aggressione. Video che probabilmente verrà acquisito agli atti del processo. Il dito mozzato In aula è arrivato anche l'episodio del “dito mozzato” nel 2015. È salito sul banco dei testimoni Ben King, il gestore della casa in Australia dove avvenne uno dei fatti-chiave su cui puntano i legali di Depp. “Odore di alcol denaturato per tutta la casa. Vetri rotti, strisce di sangue sul tappeto e sulle pareti”, ma soprattutto “danni per almeno 50 mila di dollari”: il marmo delle scale scheggiato, i mobili distrutti. Nulla di intatto. Questa la scena che si presentò all'uomo, che amministra anche una casa di Depp a Londra e che ha deposto a Fairfax nel quarto e ultimo giorno dell'interrogatorio dell'attore. Secondo King, la Heard "singhiozzava istericamente". Depp disse che lei gli aveva tirato addosso una bottiglia di vodka provocandogli la perdita della punta di un dito. Amber sostiene invece che Johnny si sarebbe ferito da solo, sbattendo un telefono contro una parete. In quel disastro, King avrebbe trovato il pezzetto di carne mozzato avvolto in un asciugamano di carta intriso di sangue nei pressi di un mobile bar e lo avrebbe messo in una busta di plastica per portarlo in ospedale. Il frammento è stato poi riattaccato chirurgicamente. "Vecchio uomo grasso e solo" Altra testimonianza portata dai legali di Depp è quella del manager dell'isola privata di Johnny Depp alle Bahamas che ieri ha raccontato di un alterco tra l'attore e l'ex moglie, avvenuto sempre nel 2015. Secondo Tara Roberts, la Heard sembrava aver ferito Depp con una lattina e gli diceva che ormai lui era un attore in rovina e che sarebbe morto come un vecchio grasso e solo, mentre lui continuava a urlare: “Mi hai colpito con una lattina”.

Ap Johnny Depp