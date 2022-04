Kamala Harris positiva al Covid

La portavoce della vicepresidente degli Stati Uniti ha fatto sapere che Kamala Harris è in autoisolamento nella sua residenza perché risultata positiva ad un test per il Covid-19. Ha anche precisato in una nota che "non ha sintomi e non ha avuto contatti stretti con il presidente Joe Biden, né con la moglie Jill Biden" e che “continuerà a lavorare”.

La vice presidente tornerà alla Casa Bianca quando risulterà negativa al test per il coronavirus. La nota indica anche che Harris seguirà le linee guida delineate dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e i consigli del suo medico.