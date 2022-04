Incidente hot per Katy Perry: le si strappano i pantaloni e rimedia con il nastro isolante

Una grossa X gialla, fatta con nastro isolante che spicca sul fondo del rosso dei pantaloni di pelle, un sorriso a sdrammatizzare il tutto e si continua con lo show.



Così la pop star Katy Perry ha minimizzato il piccolo incidente “hot” accaduto durante la sua ultima esibizione nel programma statunitense America Idol e di cui è giudice da quattro anni. Piegandosi mentre cantava una canzone, i calzoni attillati non hanno tenuto alla tensione e hanno ceduto proprio sul “lato b”.



Ma la cantante, nota per la sua forte autoironia, ha pubblicato lei stessa sul proprio profilo social il video in cui avviene l’incidente commentando “Vi farò battere forte il cuore nei miei jeans attillati su #americanidol stasera! Sintonizzatevi ora per un bel momento lacerante”.