Kiev: "I bambini uccisi sono 200, giustiziati 900 civili nella regione della Capitale"

A quasi due mesi dall’inizio del conflitto, 58 giorni per la precisione, continua la conta dei morti ucraini.

Sarebbero 200 i bambini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione russa, 360 sono stati feriti. Lo riferisce su Facebook Liudmyla Denisova, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino e citata da Ukrinform. "Alle 8.00 del 16 aprile 2022, secondo i dati del registro unificato delle indagini preliminari e altre fonti, che devono ancora essere confermate, dall'inizio dell'invasione russa sono morti in totale 200 bambini e 360 sono stati feriti”.

Alla orribile conta bisogna poi aggiungere quella dei civili

Sarebbero stati quasi tutti giustiziati a colpi di pistola i 900 civili trovati nella regione che circonda Kiev. Lo riferisce l'Associated Press che cita la polizia locale: "La presenza di ferite d'arma da fuoco indica che molti sono stati semplicemente giustiziati".

Andriy Nebytov, il capo della polizia regionale di Kiev, ha spiegato che i corpi sono stati abbandonati nelle strade o hanno ricevuto sepolture sommarie. Secondo la polizia ucraina il 95% è morto per ferite d'arma da fuoco.

"Ogni giorno vengono trovati più corpi sotto le macerie e nelle fosse comuni. Il maggior numero di vittime è stato trovato a Bucha, dove ce n'erano più di 350".

Secondo Nebytov, i lavoratori dei servizi pubblici di Bucha hanno raccolto e sepolto i corpi nel sobborgo di Kiev mentre rimaneva sotto il controllo russo.

I cadaveri trovati nel villaggio di Shevchenkos sono stati identificati, "erano normali abitanti del posto, purtroppo anche torturati", ha raccontato il capo della polizia, citato dalla Cnn. Alcune delle persone a cui hanno sparato avevano delle fasce bianche al braccio per cercare di proteggersi dalle forze russe: "Durante l'occupazione, i soldati russi obbligavano i cittadini a indossare fasce bianche al braccio, per indicare che erano già stati controllati. Ma indossarle non sempre ha funzionato, come non ha funzionato nemmeno quando hanno appeso degli stracci bianchi davanti alle case per segnalare che c'erano bambini che vivevano in quegli appartamenti”



E mentre si moltiplicano le notizie sulle stragi di civili in Ucraina, il presidente Zelensky ha rinnovato la richiesta di armi all'Occidente ed ha fatto sapere che, finora sono tra i 2.500 ed i tremila i soldati ucraini uccisi in combattimento.

In un'intervista alla Cnn - che andrà in onda in versione integrale nelle prossime ore - Zelensky dà l'ultimo bilancio ufficiale delle vittime tra le fila del suo esercito, aggiungendo che i feriti sono circa 10.000 ed è "difficile dire quanti di loro sopravviveranno". Quanto ai civili morti "è più dura" stabilire quanti siano, afferma il presidente dell'Ucraina.