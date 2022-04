Kim Jong-un, 10 anni alla guida del Partito: il ritratto ufficiale esposto a Pyongyang

In una grande cerimonia, alla presenza di tutti i membri del partito, è stato esposto a Pyongyang il suo ritratto ufficiale , come già accaduto per il padre e per il nonno. Inoltre il Korean Revolution Museum ospita una mostra con foto e video degli "obiettivi centrati dalla leadership immortale" fino dalla dichiarazione sul proposito sulla costruzione "di un Paese nucleare responsabile" al congresso del partito del 2016.

Choe Ryong-hae, componente del Presidium del Politburo del Comitato centrale e tra i collaboratori più stretti di Kim, ha elogiato il leader definendolo "un pensatore e teorico dotato, eccezionale statista e grande comandante", nonché "impareggiabile patriota e difensore della pace" per aver reso la Corea del Nord "una potenza militare a tutti gli effetti dotata di potenti mezzi di autodifesa". Nonostante abbia affrontato difficoltà senza precedenti - un accenno alla pandemia e alla carestia che ha colpito il Paese - Kim "ha aperto una nuova era per la Corea del Nord come potente nazione socialista che prospera e si sviluppa con autosostentamento e fiducia in se stessa", ha aggiunto Choe nel resoconto della Kcna.

Secondo quanto riportato dai media ufficiali, l'intero Paese ha elogiato la sua guida grazie alla quale sono state sviluppate le armi nucleari e importanti successi politici. La Corea del Nord ha condotto sei test nucleari dal 2006, quattro dei quali durante il governo di Kim Jong-un, sviluppando anche i missili balistici intercontinentali che secondo gli analisti sono in grado di colpire qualsiasi parte del territorio Usa.

Kim ha promesso di migliorare la vita dei nordcoreani tentando il rilancio dell' economia, malgrado lo stallo del negoziato sul nucleare con gli Stati Uniti, ma ha dovuto fare i conti con le pesanti sanzioni internazionali, le misure draconiane per bloccare il Covid-19 e il maltempo che ha devastato i raccolti, tanto che le agenzie dell'Onu hanno messo in guardia di fronte a possibili crisi umanitarie.

Le immagini satellitari commerciali hanno mostrato le truppe nordcoreane in movimento, in quelle che appaiono le esercitazioni per una parata militare che potrebbe tenersi a giorni. Il 15 aprile la Corea del Nord festeggia il Giorno del Sole, il compleanno del fondatore ed ex presidente Kim Il-sung, che spesso si è rivelata una buona occasione per mostrare i missili balistici intercontinentali.

A marzo, la Corea del Nord ha messo in allarme Seul, Tokyo e Washington conducendo un test completo di missili balistici intercontinentali per la prima volta dal 2017, ponendo fine a una moratoria autoimposta di tre anni. Una nuova costruzione è stata avvistata nel sito di test nucleari del Nord, sollevando i timori di nuove detonazioni atomiche. La scorsa settimana la Corea del Nord ha detto che si oppone alla guerra ma non esiterà a usare le sue armi nucleari se sarà attaccata dal Sud, ha chiarito per ben due volte la sorella del leader, Kim Yo-jong.