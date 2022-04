Belgio, Kinder sospende per precauzione la produzione in uno stabilimento

Il gruppo Ferrero ha annunciato, in tarda mattinata, il ritiro in Serbia e Montenegro, di propria iniziativa, di alcuni articoli 'Kinder' prodotti in Belgio per il possibile collegamento con alcuni casi dubbi di salmonella segnalati in Gran Bretagna e altri Paesi europei.

La Ferrero ha subito precisato la sua grande cura e attenzione alla sicurezza alimentare, e l'interesse a collaborare con le istituzioni competenti locali.

"Anche se, dopo aver testato i prodotti Kinder immessi sul mercato, nessuno di loro è risultato positivo alla salmonella né abbiamo ricevuto alcun reclamo da parte dei consumatori, prendiamo questa situazione molto seriamente poiché la cura e la sicurezza dei consumatori è sempre stata la nostra priorità", ha detto Ferrero in un comunicato, "come misura precauzionale abbiamo deciso di ritirare di nostra iniziativa i prodotti 'Kinder Schokobons' e 'KinderHappy Moments' con i numeri di determinati lotti di produzione”.

In seguito la multinazionale ha disposto, a scopo precauzionale, la sospensione dell'attività dello stabilimento di Arlon, in Belgio ed ha richiamato anche in Italia alcuni prodotti lì confezionati:

"Nell'ambito dell'indagine in corso, in collaborazione con le autorità per la sicurezza alimentare, Ferrero ha anche deciso, con effetto immediato, di estendere il richiamo in Italia alle referenze Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” - e Kinder Schoko-Bons prodotti ad Arlon"

La casa dolciaria tiene a precisare che "non vi è nessun collegamento tra il consumo di prodotti Kinder e casi di salmonella accertati In Italia".