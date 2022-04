Kira aveva appena tre mesi: uccisa con la mamma Valeria dai razzi su Odessa

Orrore senza fine in Ucraina. Una giovane giornalista, Valeria Glodan, è rimasta uccisa con la figlia di appena 3 mesi, durante l'attacco russo di ieri a Odessa. Il bilancio - ancora provvisorio - parla di almeno otto vittime. La Glodan si trovava con la piccola nel suo appartamento - in un quartiere residenziale della città - quando un razzo ha centrato l'edificio, radendolo al suolo. Il marito della donna - su Instagram - ha postato le foto della moglie e della figlia che non ci sono più con delle toccanti parole: "Ora siete nel regno dei cieli, sarete sempre nei nostri cuori".

Della scomparsa della neo mamma e della bimba, parla sul suo profilo twitter anche la collega Myroslava Petsa, che con tanto di foto, scrive: "Valeria era una neo mamma, sua figlia Kira aveva appena 3

mesi. La Russia ha tolto loro la vita oggi, quando un suo razzo ha colpito un edificio residenziale a Odessa. Il marito di Valeria e padre di Kira, Yuri, ha postato le loro foto".

La Glodan, che oltre alla giornalista svolgeva il lavoro di Pr manager, era originaria di Kherson. Si era trasferita nella città sul mar Nero con il marito chef.