Kuleba alla Nato: "Ho tre richieste: armi, armi, armi"

"Ho tre richieste oggi per il Consiglio atlantico: armi, armi, armi". Non ha usato giri di parole il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al suo arrivo al Consiglio atlantico Nato a Bruxelles. “Sappiamo come combattere e vincere, dateci le armi. Credo che il patto che l'Ucraina sta offrendo sia equo".

Il ministro punta ancora più il dito sul rifornimento delle armi: “Chi dice vi do armi difensive ma non offensive è un ipocrita. La Germania è passata dal non fornire alcun tipo di equipaggiamento ai sistemi anti tank ma è chiaro che può fare di più: quello che mi preoccupa sono i processi decisionali a Berlino, loro hanno tempo e noi no. Più armi arriveranno, più vite verranno salvate. Ma serve anche - ha aggiunto - un embargo su gas e petrolio russi".

Parole di supporto dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: "Abbiamo dato sostegno per molti anni formando centinaia di migliaia di forze ucraine e ora gli alleati stanno dando equipaggiamenti per sostenervi nella difesa. E' urgente un ulteriore sostegno e oggi affronteremo il bisogno di più sistemi di difesa aerea, armi anticarro, armi leggere e pesanti e altro". Quindi, rivolgendosi direttamente a Kuleba, "permettimi di esprimere quanto ammiriamo il vostro coraggio, la vostra leadership, il governo e il popolo dell'Ucraina e il coraggio e la forza dell'esercito ucraino. Quello che fate ogni giorno contro l'aggressione russa è qualcosa che ispira tutto il mondo".