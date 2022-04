La campagna social dei due candidati all'Eliseo

Si presenta al ballottaggio di domenica con un ampio schieramento che ha scelto lui soprattutto perché avversario della destra di Marine Le Pen. Macron continua ad essere in testa nelle intenzioni di voto, con il 55% contro il 45% per Le Pen. Ma c'è l'incognita del forte astensionismo: al primo turno oltre il 66 per cento dei francesi non è andato alle urne. Il disimpegno elettorale è il peggior nemico del giovane presidente in carica.

Il suo fixed tweet chiama il popolo francese ad un appuntamento con la storia.

Già essere arrivata al suo secondo ballottaggio, è comunque una vittoria per lei e il suo partito, Rassemblement National, ma spera ancora di poter diventare la presidente della Francia. Marine Le Pen nel primo turno ha ottenuto oltre 8 milioni di voti, raggiungendo il 23,1 per cento contro il 27 per cento dell’attuale presidente Macron. Il duello di stasera è vitale, nel 2017 fu una cocente sconfitta. Stasera vuole farsi trovare preparata soprattutto psicologicamente, ha voluto studiare come se dovesse affrontare una gara sportiva.

Sui social sempre molto attiva. Dopo la prima sconfitta ha cercato di dare di sé un’immagine più serena e familiare con immagini private, i suoi gatti protagonisti. Negli ultimi mesi ha documentato minuto per minuto la sua campagna elettorale su Instagram e Twitter. Ha voluto dire ai francesi: non sono l’estremista di destra come i media dicono di me. Marine si sente una statista, pronta a governare la Francia. Presa di mira in questi giorni per la sua amicizia e ammirazione verso Putin, nelle ultime ore non ha fatto dichiarazioni, ma certamente stasera dovrà renderne conto.