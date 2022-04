La conversione di Putin: dall'ortodossia comunista a quella della chiesa

La religione è l’oppio dei popoli, scriveva Carlo Marx. L’Unione sovietica sposò un drastico ateismo di stato. Vladimir Putin ha invece deciso che politica e religione, per governare un popolo, debbano andare a braccetto.

Nel 2012, dopo aver partecipato alla Messa di Natale in una piccola Chiesa di San Pietroburgo, “confessò” di essere battezzato, cosa molto insolita per il figlio di un funzionario del partito comunista sovietico. La madre lo portò all’altare in segreto, nascondendolo al marito. Così il leader del Cremlino ha costruito negli anni la sua immagine di cristiano devoto stringendo un patto di ferro con il patriarca Kirill con cui, pare, abbia anche condiviso un trascorso comune nel KGB, i famigerati servizi segreti sovietici.