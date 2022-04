La Croce Rossa verso Mariupol, ma c'è incertezza su garanzie sicurezza

Ore difficili per i corridoi umanitari nelle aree più a rischio sopravvivenza dei civili ucraini assediati dalle forze russe e filorusse in Ucraina. Un piccolo convoglio del comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) di soli tre veicoli ha lasciato Zaporizhzhia, diretto a Mariupol, nel sud dell'Ucraina, con lo scopo di cercare di facilitare l'evacuazione dei civili dalla città duramente colpita dall'aggressione russa. Lo afferma un inviato della Bbc che prima aveva denunciato l'impossibilità per i bus di partire alla volta della città. La squadra ha ricevuto un po' prima le garanzie di sicurezza richieste, precisa la Bbc aggiungendo che l'obiettivo è completare l'operazione in giornata, sperando di incontrarsi con gli altri autobus per l'evacuazione più avanti lungo la strada.

Ma la Croce Rossa internazionale "Non è certa" che l'evacuazione a Mariupol possa avvenire oggi. Lo riferisce Ewan Watson, portavoce del Cicr a Ginevra. "Ci sono molte parti in movimento e non tutti i dettagli sono stati elaborati per assicurarsi che avvenga in modo sicuro (...) non è ancora chiaro se avverrà oggi", ha aggiunto il portavoce del Comitato Internazionale della Croce Rossa durante un regolare briefing delle Nazioni Unite.

Inizialmente era stato comunicato, sempre da Bbc sul campo, che il convoglio fosse bloccato a Zaporizhzhia a causa della mancanza di garanzie di sicurezza richieste per la squadra. I tre convogli fanno parte di un gruppo nutrito di mezzi, circa 45, che si sono messi in viaggio giovedì ma, secondo fonti ucraine, sono stati fermati nella città di Berdyansk, in territorio controllato dai russi. Lo scopo principale del piccolo convoglio sarà facilitare e accompagnare l'evacuazione dei civili su autobus forniti dal governo ucraino, in un'operazione che dovrebbe durare un giorno, sperando di incontrare gli altri mezzi in seguito.

Ma secondo le notizie che arrivano dal territorio, sostiene ancora Bbc, alcuni degli autobus sarebbero stati depredati dai soldati russi di parte degli aiuti che trasportavano. Un piccolo numero di autobus è stato in grado di tornare autonomamente a Zaporizhzhia con civili a bordo.

Ieri Mosca aveva annunciato l'apertura di un corridoio umanitario da Mariupol dove si trovano circa 170.000 persone in gravi difficoltà di sopravvivenza, manca tutto: cibo, acqua, farmaci. Nei giorni scorsi la Croce Rossa aveva lanciato l'allarme sulla fine delle scorte a disposizione. Il ministero della Difesa aveva precisato che il corridoio avrebbe condotto a Zaporizhzhia ed è frutto delle richieste avanzate al Cremlino sia dal presidente francese Emmanuel Macron che dal ancelliere tedesco Olaf Scholz. Anche il vice premier ucraino, Iryna Vereshchuk, aveva annunciato l'operazione.

Ma il nuovo tentativo di evacuare i civili dalla città di Mariupol, sembra infrangersi contro una ostinata riluttanza a porre i civili in salvo.