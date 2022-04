La domanda a cui nessuno sa rispondere: perché Musk ha comprato (anche) Twitter?

Come osserva Melissa Chan, reporter di Vice che, come Forsythe, conosce bene il sistema cinese, “Elon Musk ha una fabbrica Tesla in Cina e vuole vendere più auto lì, come notano molti osservatori cinesi. Cosa succede se Pechino gli farà pressioni per un account, diciamo, di un attivista uiguro o di Hong Kong ? O sui bot cinesi di disinformazione che sfruttano la piattaforma?”. La conclusione è inquietante: “In altre parole, la Cina non è la Sec”, l'autorità che regolamenta i mercati negli Usa. “Elon Musk non può alzare il dito medio a Pechino così facilmente come fa con un'agenzia federale degli Stati Uniti”.

A proposito di Tesla e di Twitter, ci sono alcune interessanti considerazioni da fare, rileva Mike Forsythe del New York Times: il secondo più grande mercato di Tesla nel 2021, dopo gli Stati Uniti, è la Cina mentre i produttori cinesi di batterie sono i principali fornitori per i veicoli elettrici prodotti da Tesla. Dal 2009, anno in cui la Cina ha bandito Twitter dal Paese, il governo di Pechino non ha praticamente nessuna influenza sulla piattaforma: E tutto questo, conclude Forsythe, potrebbe ora cambiare.

L'uomo più ricco del mondo ci ha abituati a colpi di scena infiniti, non ultimo l'acquisto della piattaforma social che è anche un importante spazio di dibattito pubblico . Che cosa ne sarà di Twitter? Le ipotesi sul piatto si basano su dichiarazioni dello stesso Musk che però spesso agisce in modo del tutto inatteso.

Nemmeno un anno dopo, nel febbraio 2019, è stato nuovamente accusato di aver violato le norme in fatto di comunicazione ai mercati per un tweet sul produttore di auto elettriche, sollevando nuove preoccupazioni sulla sua correttezza nel guidare un gruppo quotato a Wall Street. La Sec porta il caso di fronte a un giudice perché l'accordo con Musk gli imponeva di ottenere la previa approvazione per i post sui social media e dichiarazioni su Tesla che potrebbero provocare turbative di mercato. Nel tweet incriminato, Musk diceva che Tesla avrebbe costruito circa mezzo milione di automobili nel 2019, alcune ore dopo che le consegne in Europa sarebbero state circa 4.000.

Nell'accusare il miliardario visionario, la Sec ha bollato le sue affermazione come ''false'' e ''ingannevoli'': ''Le dichiarazioni, diffuse via Twitter, indicavano falsamente che se avesse voluto, sarebbe stato virtualmente in grado di operare un delisting di Tesla a un prezzo di acquisto che rifletteva un premio sostanziale rispetto ai livelli di Tesla, che i fondi per la transazione multi miliardaria erano assicurati e che l'unica mossa da attendere era il voto degli azionisti''. Musk aveva respinto le accuse della Sec, dicendosi '' profondamente rattristato e deluso '', parlando di azione ingiustificata da parte dell'autorità, salvo poi patteggiare un accordo che poi avrebbe sistematicamente disatteso.

Tutto succede a causa di un tweet di Musk, da sempre appassionato della piattaforma e uno dei personaggi con più follower attivi. Nel dettaglio, il tweet incriminato è del 7 agosto 2018, quando annunciò la sua intenzione di effettuare un delisting di Tesla a 420 dollari per azione, assicurando che i fondi per la transazione erano disponibili. Ancora una volta aveva colto tutti di sorpresa, tanto che si era pensato che si trattasse di uno scherzo.

I rapporti con la Sec, la “Consob americana”, infatti, sono più che burrascosi. Dopo l'avvio di un'azione legale nel 2018 per frode fiscale , a settembre Elon Musk e il regolatore americano patteggiano : Musk avrebbe lasciato la presidenza di Tesla per almeno tre anni (rimanendo però Ceo) e pagherebbe una multa da 40 milioni di dollari, metà a carico suo, metà a carico della casa automobilistica.

Nessuno finora è riuscito ad arginare la voracità dirompente del sudafricano trasferitosi in Canada e quindi negli Stati Uniti, in California. Con un patrimonio netto stimato di circa 273 miliardi di dollari nel 2022, è la persona più ricca del mondo sia secondo il Bloomberg Billionaires Index che secondo l'elenco di Forbes.

Nel 1995 frequenta la Stanford University, ma come tanti altri geni dell’innovazione, si dà all’imprenditoria. Fonda Zip2, venduta a Compaq, co-fonda la banca online X.com, diventata poi PayPal. Nel 2002, nasce SpaceX, di cui oggi è Ceo e Chief Engineer. Nel 2004 arriva a Tesla, nel 2006 SolarCity per energia solare, confluita in Tesla Energy. Poi ancora The Boring Company, per la costruzione di tunnel sotto le grandi città. Musk ha anche proposto una gara di fattibilità per finanziare la costruzione di Hyperloop, un sistema di vagoni “sparati” nel vuoto pneumatico alla velocità degli aerei. Nel campo dell’intelligenza artificiale, nel 2015 ha co-fondato OpenAI e nel 2016 Neuralink, controversa impresa di ricerche su neurotecnologie focalizzata sullo sviluppo di interfacce cervello-computer. Una tecnologia già avanzata: lo sa bene una scimmia.

"Abbiamo una scimmia con un impianto wireless nel cranio con piccoli cavi che può giocare ai videogiochi con la sua mente. Non può vedere dove si trova l'impianto. E' una scimmia felice. Abbiamo le strutture per scimmie migliori del mondo. Vogliamo che giochino a mind-pong", ha detto Elon Musk ad alcuni migliaia di utenti del podcast Clubhouse nel febbraio 2021. L'obiettivo di Neuralink è quello di arrivare a curare danni al cervello o alla spina dorsale facendo recuperare capacità perse con l'impianto di un chip.

"Esiste una versione primitiva di questo device con piccoli cavi che escono dalla testa ma è come avere un Fitbit nel cranio con fili che arrivano al cervello", ha spiegato Musk, assicurando di aver seguito tutte le regolamentazioni vigenti per la sperimentazione e che le scimmie stanno bene. Musk ha dunque ipotizzato l'utilizzo di questa tecnologia anche per fare il backup della memoria di un essere umano morente, per poter trasferire i suoi ricordi su un nuovo corpo umano o su un corpo meccanico.