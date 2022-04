La Ferrari di Leclerc vince il Gran Premio d'Australia

La Ferrari di Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio d'Australia terza prova della stagione 2022 di Formula 1. Sul circuito cittadino di Melbourne taglia il traguardo al secondo posto la Red Bull di Sergio Perez, mentre è terza la Mercedes di George Russell. Quarta l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.



Quinto posto nel Gran Premio d'Australia per la McLaren di Lando Norris seguita dal compagno di scuderia e idolo di casa Daniel Ricciardo. Settima la Alpine-Renault di Esteban Ocon davanti alla Alfa Romeo Racing di Valtteri Bottas ed alla Alpha Tauri di Pierre Gasly. Chiude la top ten la Williams di Alexander Albon.



"In Formula 1 è la prima volta in cui abbiamo controllato un po' il vantaggio, e che macchina avevamo oggi! Sono felicissimo. È stato un po' difficile dopo la safety car, ho avuto un enorme sottosterzo ma poi sono riuscito a recuperare il passo. Bellissimo vincere qui. Siamo solo alla terza gara e quindi è difficile pensare al campionato, ma abbiamo una macchina fortissima e molto affidabile, e se continuiamo così potremo lottare per il Mondiale". Lo ha detto il ferrarista Charles Leclerc al termine del Gran Premio d'Australia, dominato dal primo all'ultimo giro.