La Finlandia di Sanna Marin è pronta a entrare nella Nato

Il richiamo sul petto ai colori dell'Ucraina è un segno premonitore di una posizione politica: traghettare la Finlandia nella Nato. E l'eventuale adesione di Helsinki potrebbe, a effetto domino, trascinare anche la Svezia. Intanto la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, mette le mani avanti sottolineando che l'allargamento “non contribuirà alla sicurezza in Europa”. Il dibattito è aperto e i prossimi mesi saranno cruciali.

Ansa La premier finlandese Sanna Marin

“Io sono sempre stato a favore di un'adesione alla Nato ma ero in minoranza. La svolta, per la Finlandia, è arrivata il 24 febbraio, il giorno che la Russia ha attaccato l'Ucraina. Siamo sempre stati al 50% contrari e al 20% a favore. Nell'ultimo sondaggio, il 68% dei finlandesi vuole l'adesione alla Nato e solo il 12% è contrario. E quando la decisione sarà presa, io penso che i favorevoli saliranno all'80%. La ragione è molto semplice: paura razionale. Se Vladimir Putin è in grado di massacrare i suoi fratelli ucraini, figuriamoci noi finlandesi. Non vogliamo mai più essere soli”, è l'ex premier finlandese Alexander Stubb durante un'intervista a “La Repubblica” a fare il punto del processo di ingresso della Finlandia nella Nato.

Getty Images Alexander Stubb, ex primo ministro della Finlandia

Quanto alla tempistica per l'adesione, “se ne discuterà nelle prossime settimane, quindi direi tra fine aprile e maggio. Penso che dopo il vertice Nato a Madrid di giugno comincerà il processo di ratifica. E non vedo ostacoli: penso che tutti saranno d'accordo sul fatto che siamo un asset per la Nato, per la preparazione e la dimensione del nostro esercito, quasi senza eguali nell'Alleanza”.

Getty Images Sanna Marin a Bruxelles

L'adesione alla Nato della Finlandia potrebbe avvenire sotto l'amministrazione di Sanna Marin, la premier eletta a soli 34 anni. Successore nel partito socialdemocratico del dimissionario Antti Rinne, Marin, classe 1985, ha macinato record: è la presidente del Consiglio più giovane della storia del paese e probabilmente al mondo tra il gentil sesso. La giovane politica, sposata con una figlia, ha intrapreso questa avventura alla guida della coalizione di centrosinistra composta da cinque partiti. Cresciuta in una famiglia arcobaleno si può affermare che abbia “due mamme”. La madre naturale single che ha scelto una donna come compagna di vita.

Getty Images Sanna Marin, Li Andersson, Katri Kulmuni e Maria Ohisalo

Cresciuta in un contesto arcobaleno, la premier ha iniziato la sua carriera nella città hipster di Tampere. La sua ascesa politica è stata un crescendo. Sanna Marin ha scalato il partito dei Socialdemocratici (Sdp) e da numero due, in qualità di Ministro dei Trasporti uscente, è diventata leader e di conseguenza capo del governo. E la stampa, che parlava di lei come “troppo giovane e donna", ora associa al suo governo e al parlamento monocamerale finlandese (Eduskunta) la scelta irreversibile: entrare nell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord. In questo Marin non è l'unica donna né l'unica “politica giovane”, visto che nei ruoli chiave del governo ci sono altre leader quali Li Andersson (Educazione), a capo dell'Alleanza di sinistra; Maria Ohisalo (Interni), a capo della Lega Verde; Katri Kulmuni (Finanze), leader del Partito di Centro e la più matura Anna-Maja Henriksson, a guida del Partito popolare svedese di Finlandia.

Getty Images Sanna Marin a Bruxelles