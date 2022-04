La guerra è una tragedia anche per salute e ambiente

Durante una guerra a spaventare sono soprattutto le morti, le violenze, i rischi di escalation, ed è normale che sia così. Nel discorso pubblico si faticano a mettere a fuoco, tuttavia, altre conseguenza non meno gravi di un conflitto armato come quello in Ucraina: quelle legate all'impatto su ambiente e salute: ‘’La situazione è drammatica. Adesso si contano i morti per la guerra, ma poi conteremo molti più morti per inquinamento'' afferma Daniele Baldi, referente della Società italiana di geologia ambientale, intervistato dall'agenzia AdnKronos.

Già prima della guerra, spiega Baldi, ''il territorio ucraino registrava una situazione complicata dal punto di vista dell'inquinamento con un contesto industriale fortemente impattante sull'ambiente''. Industrie che adesso vengono bombardate con ''conseguente uscita di contaminanti''. C'è poi l'inquinamento derivante dalle armi: ''Un carro armato che salta in aria è un concentrato di inquinanti: gasolio, uranio impoverito e amianto''. Già, l'amianto. ''In Ucraina fino al 2020 era legale utilizzarlo come materiale soprattutto nelle costruzioni. Gli edifici distrutti dai bombardamenti e i detriti che si generano avranno quindi sicuramente una forte componente legata alle fibre sottili dell'amianto''. Senza contare ''in uno scenario post bellico ci sarà un problema non indifferente di individuare siti e discariche dove andare a stoccare" macerie contaminate.

Ma dove si diffondono le sostanze inquinanti? ''In primis nell'aria. Poi sui terreni e poi c'è la migrazione sia nell'acqua superficiale sia di falda, che è quello più problematico. Già nel 2019 le acque sotterranee e superficiali del Donbass erano in larga misura non potabili e fortemente contaminate e adesso questa situazione è migrata ovunque''.

Cosa si potrà fare, cessate le ostilità? “I tempi di bonifica sono lunghi e le attività molto costose”. In primo luogo bisognerà "mappare i centri di pericolo, fare un database geolocalizzato di tutti i punti che sono stati colpiti dalle armi e cercare di capire i principali contaminanti per poi precedere piano piano a perimetrare. Servono risorse e competenze. Gli ucraini non vanno lasciati da soli''.