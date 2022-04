La Luna non appartiene alla Nasa: all'asta la polvere raccolta da Neil Armstrong

La vendita fa parte di un'asta di Bonhams, che metterà all'incanto alcuni rari manufatti legati alla storia spaziale. Il campione di suolo lunare in questione, che proviene dalla prima discesa dell'uomo sul nostro satellite, è di particolare importanza e dovrebbe raggiungere un valore tra 1 e 1,2 milioni di dollari.

E grazie a una serie insolita di eventi, questa sarà la prima volta che la polvere lunare - certificata dalla Nasa - sarà venduta legalmente. La Nasa infatti fin dal 1969 sostiene di essere di essere l'unico proprietario legale della polvere e degli altri elementi raccolti nel corso delle missioni Apollo e ha trascorso cinque decenni in mezzo a controversie e cause legali con persone che in qualche modo sono riuscite a mettere le mani su campioni autentici dei programmi spaziali.

L'agenzia americana finora aveva vinto le contese, ma non questa volta: la polvere lunare in vendita dall'antica casa d'aste è più volte sfuggita alle mani del governo finendo da privati e ora la Nasa non può più dichiararla di sua proprietà.

Tra il 1969 e il 1972, sono stati raccolti circa 2.200 campioni di materiale dalla Luna, diventati oggetto di studio. In alcuni casi questi campioni sono stati persino rubati per essere venduti ma l'agenzia spaziale puntualmente è riuscita a rientrarne in possesso, talvolta con risvolti comici come una bizzarra operazione del 2011 quando agenti del governo hanno ‘pizzicato’ una donna di 74 anni in California mentre cercava di vendere un ‘granello’ di roccia lunare che, secondo lei, Neil Armstrong aveva regalato a suo marito negli anni '70.