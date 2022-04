La magia del Gran Premio di Imola che si tinge di rosso: tutti all'autodromo per tifare Ferrari

Domenica da urlo per la Ferrari. Bagno di folla a Imola qui la Rossa è un fatto culturale, un unicum mondiale.

Tutti in fila per il Gran Premio, l'appuntamento delle 15,00 ha creato code in A14 ma, c'è chi arriva a piedi. Le curve Tosa e Rivazza si stanno riempiendo quando ormai poco al semaforo verde. I colori di Maranello sono ovunque a Imola, invasa da migliaia di persone attorno all'autodromo 'Enzo e Dino Ferrari', in arrivo in auto o a piedi, per la giornata decisiva del Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Una fiumana di gente che si prevede sfiori quota 85mila presenze oggi, quando le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz partiranno alle 15 dalla seconda e dalla quarta posizione, per contendere la quarta prova del mondiale alle Red Bull di Verstappen e Perez, primo e terzo in griglia. Agli svincoli di Imola dell'A14 si segnalano alcuni chilometri di coda in uscita e anche all'interno della città ci sono file di macchine per trovare parcheggio. Nel parco che circonda il circuito molti sono accampati con camper, roulotte, tende. Bandiere del Cavallino sono appese a moltissime finestre e balconi, i chioschi di cibo e gadget già circondati dagli appassionati, sotto il sole che scalda, almeno per ora, la domenica della Formula Uno.