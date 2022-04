Sarajevo 1992, inizia l'assedio. Ennio Remondino: "La guerra è brutalità, è bugia"

Una dissoluzione che ha provocato una guerra, la prima dal 1945 in Europa, e l’assedio, il più lungo della storia moderna, della città di Sarajevo con una stima di vittime superiore alle 12mila e oltre 50mila feriti, l’85 per cento dei quali civili. Solo alla fine del 1995, con la firma degli Accordi di Dayton, si arrivò ad una soluzione. Il bilancio complessivo della guerra di Bosnia, durata tre anni e mezzo, fu di 100mila morti e 2 milioni di profughi. "Passerà presto", dicevamo tutti. "Il mondo non può permettere uno scontro fratricida e una carneficina nel bel mezzo del vecchio continente”. Ieri come oggi. Nessuno ama “vedere” il peggio.

La struttura demografica della Bosnia-Erzegovina comprendeva una popolazione mista con una maggioranza di bosniaci e minoranze di serbi e croati. Dal 1991 al 1992, la situazione multietnica si infiammò. Nel 1991, Radovan Karadzic, il leader della più grande fazione serba in parlamento, il Partito democratico serbo, ammonì, in maniera diretta, il parlamento bosniaco qualora avesse deciso per l’indipendenza:

“Quello che state facendo non è buono. Questa è la strada su cui volete portare la Bosnia Erzegovina, la stessa autostrada dell'inferno e della morte che la Slovenia e la Croazia hanno proseguito. Non pensate che porterete la Bosnia Erzegovina all'inferno e che il popolo musulmano sia in pericolo di estinzione. Perché il popolo musulmano non può difendersi se c'è una guerra qui”. (Radovan Karadzic 14 ottobre 1991)