La nutrizionista: Ok al cioccolato, attenti alla colomba, fate un giorno detox e non saltate i pasti

C'è a chi piace bianco e a chi nero. Chi lo preferisce al latte e chi fondente. Ci sono gli estimatori di quelli aromatizzati e chi ne mangia di tutti i tipi: è il cioccolato, il re nella tradizione golosa della Pasqua.

L' uovo, sin dall’antichità, era utilizzato da diverse civiltà come simbolo di nuova vita e buon augurio, ma quelle di cioccolato risalgono solo al XIX secolo. Incerta è l'origine: secondo alcuni, il primo uovo di cioccolato venne ideato da Rodolphe Lindt, figlio di un farmacista di Berna, che diede vita all’omonima azienda. Secondo altri, invece, il primato spetta al chimico e cioccolataio olandese Coenraad Johannes van Houten, che scoprì un nuovo modo per trattare i semi di cacao. In ogni caso, i primi a produrre le uova su scala industriale furono gli inglesi: la Cadbury, un’azienda dolciaria ancora esistente, che nel 1875 realizzò delle uova di cioccolato vuote con all’interno una sorpresa. In origine c’erano mandorle o frutta secca, che poi venne sostituita da altri piccoli regali. Sempre la Cadbury, nel 1905, introdusse l’uovo di cioccolato al latte, che incontrò il successo di cui gode ancora oggi.

Ma fa bene mangiare la cioccolata? E l'idea primordiale di abbinare la frutta era buona? Dobbiamo fare sacrifici per bilanciare gli stravizi pasquali?

Ne abbiamo parlato con la dottoressa Monica Germani, nutrizionista, dietista e ideatrice del metodo META (che punta alla trasformazione psico-fisica del paziente) e autrice del libro “La tua dieta sei tu”, che ha aiutato tante persone, in lotta con il proprio peso, a ritrovare la forma e la serenità.

“La cioccolata non va demonizzata. Fa bene, stimola la produzione di serotonina e gratifica il gusto” spiega la dottoressa

Via libera alle uova di cioccolato, dunque?

“L'importante è non esagerare nelle quantità. In una giornata normale, se ne può assumere tra i 20 e i 40 grammi, durante le vacanze di Pasqua anche di più. Fino a 50, 60 grammi”

Meglio fondente o al latte, o magari aromatizzata?

“Poco cambia. L'importante è mangiare quella che ci piace di più per non cadere nell'effetto ‘ un pezzo tira l’atro' alla ricerca di una appagamento che non arriva perché non è la tipologia di nostro gradimento. Solo per le persone con problemi di glicemia è importante scegliere quella fondente”

Quella bianca?

“Quella è un discorso a parte. La chiamiamo comunemente cioccolata ma non lo è. Non c'è cacao ed è molto più ricca di zuccheri semplici"

La Pasqua non è solo cioccolato. Come la mettiamo con le Colombe?

“Le colombe sono molto caloriche, una intera ha quasi 3000 calorie, quindi è importante mangiarla con consapevolezza. Se, ad esempio, mangio una fetta a colazione, magari evitare il pane a pranzo”

Esistono accortezze particolari per poter mangiare come da tradizione pasquale senza eccedere nell'assunzione di zucchero?

“E' importante evitare il picco glicemico. Questo si può fare o mangiando il cioccolato insieme al resto o assumendo la colomba insieme alla frutta secca perché riduce l'impennata glicemica”

E riguardo al pranzo di Pasqua e Pasquetta? O, in alcune regioni d'Italia, la colazione?

“Un suggerimento è quello di fare il piatto con tutto ciò che la tradizione prevede, come se fosse una monoporzione. O, se si imbandisce in modo tradizionale, portata dopo portata, immaginare comunque di avere un unico piatto da riempire. Poi, ai miei pazienti chiedo di osservare una dieta detox il giorno prima e quello dopo i giorni cruciali. In questo caso il sabato Santo e il martedì. Si tratta di giorni di recupero: bisogna ridurre la quantità di sale e di zuccheri, non escludendo i carboidrati, ma prediligendo quelli complessi come il riso o il mais, che hanno un indice glicemico basso. Nei giorni specifici, invece, nel pasto non della tradizione, come ad esempio la cena di Pasqua, un ottimo alleato sono le fibre, come ad esempio i finocchi”

Possiamo dire quindi che si può mangiare i piatti della Festa ma con moderazione?

“Certo. Non bisogna mai dimenticarsi di gratificarsi, partecipare alla tavola come aspetto conviviale e culturale, ma tenendo d'occhio le quantità. Un consiglio è quello di assaporare con calma, ad esempio, il cioccolato. Facendosi abbracciare dal sapore e non mangiare con foga”