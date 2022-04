La Pasqua di Zelensky: "Per la vittoria della vita sulla morte, si lavori al 200% per la difesa"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno in cui la cristianità celebra la Pasqua, comincia il suo consueto video serale rivolgendo un pensiero a tutti gli ucraini cattolici, concentrati soprattutto nella regione di Leopoli, a ovest del Paese, che ieri hanno vissuto una Pasqua di guerra e di dolore.

“Come accade a Pasqua, il bene presto sconfiggerà il male”

Dice infatti Zelensky: “Oggi i cristiani di rito occidentale celebrano la Pasqua. La festa cristiana più gioiosa. Una festa della vittoria della vita sulla morte. La comunità cattolica ucraina unisce milioni di persone. E auguro sinceramente a tutti pace. Vi auguro di mantenere la luce dell'anima anche in questo periodo oscuro di guerra contro il nostro Stato. Mantenerlo per vedere come il bene presto sconfiggerà il male, per il bene del nostro paese, e come la verità vincerà le bugie degli occupanti.”

Poi, il capo di Stato ucraino torna sul “tema dei temi”, in questa seconda fase di guerra, giunta al 54esimo giorno (ad appena una settimana dal tragico traguardo dei due mesi). Afferma il presidente-soldato: “Non [dobbiamo, ndr] lavorare nemmeno al cento, ma al duecento per cento per garantire la nostra difesa. Fornire all'Ucraina armi, sostegno finanziario e tutte le altre forniture”. Il riferimento è all’operazione che l’esercito invasore si sta preparando a compiere nella regione orientale del Donbass, per spezzare definitivamente la resistenza e segnare un punto a favore della strategia militare di Putin. “Le truppe russe si stanno preparando a un'operazione offensiva nell'est del nostro Paese. Inizierà prossimamente. Vogliono letteralmente finire e distruggere il Donbass. Distruggere tutto ciò che un tempo dava gloria a questa regione industriale. Proprio mentre le truppe russe stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk”. Zelensky spiega che la Russia sta cercando di annettere queste parti dell’Ucraina alla “zona del rublo”, per subordinarli alla macchina amministrativa di Mosca. Ma, assicura Zelensky, “stiamo facendo di tutto per garantire la difesa. Siamo in costante contatto con i partner. Siamo grati a coloro che aiutano davvero con tutto ciò che possono”. Poi, il presidente cita le operazioni militari compiute nel giorno di Pasqua, i bombardamenti su Kharkiv, con il triste aggiornamento del numero delle vittime e dei feriti.