La "Passione" con il Papa: oggi nella Basilica vaticana e alle 21.15 la Via Crucis al Colosseo

Il Triduo Pasquale che inizia con la messa della Cena del Signore la sera del Giovedì santo e continua fino all'inizio dei secondi vespri (preghiera serale) la domenica di Pasqua, oggi vede Papa Francesco impegnato in prima persona per presiedere due momenti importanti. Innanzitutto la tradizionale celebrazione della Passione del Signore nella Basilica Vaticana, iniziata alle 17, per poi trasferirsi, alle 21.15, al Colosseo dove presiederà la Via Crucis.

Subito è stata notata una novità nella celebrazione della Passione del Signore nella Basilica vaticana. Papa Francesco non si è prostrato a terra all'inizio della Passione. Si è fermato in una preghiera silenziosa senza il copricapo e con la testa chinata. I dolori al ginocchio di Papa Francesco hanno portato, negli ultimi tempi, ad alcune modifiche delle liturgie per non affaticare il pontefice. "La mia salute è un po' capricciosa", aveva confidato ai giornalisti nel viaggio di ritorno da Malta un paio di settimane fa.

Nel corso della celebrazione della Passione, è stato il predicatore della Casa pontificia, il cardinale Raniero Cantalamessa a pronunciare l'omelia, conclusa con un toccante richiamo alla guerra in Ucraina: “Se non convertirete i missili in fabbriche e case, perirete tutti allo stesso modo", parafrasando quanto Gesù aveva detto in merito alla sanguinosa caduta della torre di Siloe sulla folla, ad opera del procuratore Ponzio Pilato. ”Credete che quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo", riporta il Vangelo secondo Luca 13,1-9.

In merito alla Via Crucis di stasera, la croce sarà portata da undici famiglie, una coppia di giovani sposi, una di sposi anziani e una coppia di nonni. Sono loro che hanno preparato le meditazioni che si ispirano ai diversi percorsi di vita spesso visitati dal dolore o vissuti nella generosità della missione, dell'assistenza a genitori malati o a figli disabili.

Il momento più significativo sarà quando la croce, alla tredicesima stazione, sarà portata da russi e ucraini insieme. Una scelta che ha suscitato le perplessità di molti, soprattutto in Ucraina, ma che Bergoglio ha voluto mantenere per il suo altissimo valore simbolico, in un momento in cui la guerra scatena la morte nel cuore dell'Europa e a lui viene chiesto di compiere una visita a Kiev dal forte valore profetico.

Il Triduo Pasquale, con i suoi riti e celebrazioni, costituisce per i cristiani il cuore della liturgia come memoriale della Passione, morte e Risurrezione di Cristo, che è il culmine di tutto l'anno liturgico. Con il termine si fa riferimento ai tre giorni precedenti la Domenica di Pasqua.

''Mettiamoci davanti al Crocifisso, sorgente della nostra pace, e chiediamogli la pace del cuore e la pace nel mondo''. Ammonisce il Papa in un nuovo tweet diffuso prima delle celebrazioni.