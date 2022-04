La pervasività delle mafie italiane in forte aumento in Svizzera

Professore, possiamo parlare di presenza stabile delle mafie italiane in Svizzera?

Le mafie italiane erano presenti e ripulivano il loro denaro sporco in Svizzera già dai primi anni sessanta. Erano i proventi del contrabbando di sigarette della camorra, dei sequestri di persone dell’anonima sarda, delle estorsioni di ‘ndrangheta e mafia siciliana. Da allora a oggi sono cambiate le modalità di fare affari e di riciclare denaro, ma le mafie sono sempre quelle, ovviamente, con le loro innumerevoli evoluzioni.

Quali sono le organizzazioni mafiose italiane presenti in Svizzera?

La ‘ndrangheta è tra le mafie italiane quella dominante. Così come la Germania prese coscienza dell’esistenza della ‘ndrangheta dopo la strage di Duisburg, la Confederazione elvetica ha avuto la prova indiscutibile della presenza della ‘ndrangheta sul suo territorio, quando sono stati arrestati i primi rappresentanti delle famiglie calabresi atti a riciclare il denaro delle ‘ndrine nelle banche elvetiche. C’è anche la presenza della camorra napoletana e di quella dei Casalesi. Ci sono le mafie siciliane del post Riina. Sono presenti infine le mafie pugliesi. In Svizzera riciclano i proventi delle loro attività criminali e al tempo stesso mettono i loro guadagni al sicuro.

In quali settori investono le mafie italiane in Svizzera?

Naturalmente turismo, commercio e settore immobiliare giocano un ruolo non di secondo piano. Ci sono anche nuovi settori d'investimento che vanno dalle energie alternative (eolico e solare) sino alla distribuzione carburanti, trasporti e logistica. Ultimamente anche la grande distribuzione e i giochi d’azzardo rientrano tra le mire mafiose. Durante la pandemia in Svizzera molte imprese sarebbero state infiltrate dalle mafie italiane. Questo ovviamente certifica che il rischio di nuove infiltrazioni nell'economia legale elvetica sia molto alto e consistente.

Che giro d’affari riescono a muovere le mafie italiane nella Confederazione elvetica? Esistono delle stime?

Non esistono stime certificabili. ‘Ndrangheta, mafia siciliana, camorra e mafie pugliesi gestirebbero un giro d’affari annuo di oltre duecento miliardi di euro e profitti e risparmi per altri cento miliardi di euro. Un immenso oceano di denaro sporco, costantemente in cerca di nuovi mercati dove essere investiti. La Svizzera senza dubbio è una delle piazze che attrae almeno la metà di tali proventi sotto varie forme d’investimenti economici e finanziari.

Cosa pensa della recente operazione in cui sei persone sono state tratte in arresto in Svizzera nell'ambito di una vasta indagine coordinata dalle Procure distrettuali antimafia di Reggio Calabria, Milano e Firenze contro la cosca calabrese Molè, originaria di Gioia Tauro?

L’inchiesta di cui parliamo è stata denominata “Cavalli di razza” ed ha il grande pregio di aver consentito la ricostruzione minuziosa di circa quindici anni di presenza della ‘ndrangheta nel territorio a cavallo tra le province di Como, Varese e in Svizzera. Ha evidenziato le nuove metamorfosi mafiose sempre più imprenditoriali e mercatistiche ed ha svelato le modalità di mimetizzazione e compenetrazione con il tessuto economico legale. Nelle intercettazioni, oltre a estorsioni e usura, è emersa la volontà della cosca di trasferire il proprio denaro e alcune delle attività in Svizzera dove è noto che non esista un 416 bis come il nostro. In contemporanea con l’indagine italiana anche la Svizzera, tramite la Procura di San Gallo, ha aperto un procedimento penale dal quale è emerso il pieno coinvolgimento della ndrangheta, con collegamenti internazionali, che operava in diversi cantoni. Nel cantone orientale c'era la base logistica della cosca calabrese in Svizzera che aveva rapporti diretti con ‘ndranghetisti che operavano proprio nella provincia di Como. Quest’operazione, assieme ad altre, è la prova che la pervasività delle mafie italiane in Svizzera è in forte aumento.

La Svizzera oggi è in grado di combattere queste nuove mafie?

Direi che s’impegna ma potrebbe fare molto di più. In Svizzera le mafie operano in maniera mercatistica e invisibile. Non rappresentano apparentemente un pericolo per la popolazione ma per l’economia legale, la finanza e il settore bancario. I tanti processi e le numerose estradizioni ne sono la conferma. La collaborazione internazionale è l’arma vincente contro queste mafie transnazionali. Le nuove organizzazioni mafiose sono capaci di porre in essere operazioni finanziarie complesse e artefatte. Portano i loro proventi illeciti al sicuro nei luoghi dove il segreto bancario è ancora ben tutelato, quindi, inevitabilmente anche nella Confederazione elvetica. Resta da risolvere anche l’annoso problema dei diversi ordinamenti penali. Le leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata cambiano da Stato a Stato. Occorre quindi puntare a una maggiore armonizzazione, perché il confine del diritto non si trasformi in una frontiera che renda più difficili le inchieste e di conseguenza la lotta a queste nuove mafie.

Sono sufficienti solo gli strumenti giuridici?

Assolutamente no! Occorre la prevenzione e una grande battaglia culturale che coinvolga non solo i cittadini ma anche gli operatori economici e politici. Quando parliamo di classe dirigente, però, non intendo solo i politici ma anche la pubblica amministrazione e quindi di dirigenti e funzionari collusi. Le nuove mafie si avvalgono della regolare collaborazione di professionisti che spesso tengono consolidati rapporti di natura politica ed economica presso enti pubblici. La cultura della legalità affinché sia efficace e produca effetti tangibili deve coinvolgere tutti.

Vincenzo Musacchio, criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80. È oggi uno dei più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali, un autorevole studioso a livello internazionale di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative a livello europeo.