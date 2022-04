La presidente Metsola, di ritorno da Kiev, incontra in Polonia i rifugiati ucraini

La presidente dell'europarlamento Roberta Metsola ha lasciato l'Ucraina facendo tappa in Polonia. In una scuola di Otwock, nella regione di Varsavia, Metsola, accompagnata dal premier polacco Mateusz Morawiecki, ha incontrato le famiglie ucraine fuggite dal paese che hanno trovato accoglienza nella struttura.

In Ucraina la presidente ha incontrato il primo ministro Denys Shmyhal, che ha definito la visita "un potente segnale di sostegno politico", ed è poi intervenuta al Verkovna Rada, il parlamento ucraino. Roberta Metsola è il primo leader di un'istituzione europea a visitare l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa cominciata 38 giorni fa.

La sua visita è stata accolta con favore da Zelensky che, in un discorso postato sui social, l'ha definita un "momento importante" per il Paese. "Dimostri eroismo perché è eroico venire in Ucraina in questo momento. Ovviamente, difendiamo l'Ucraina perché è il nostro paese e la nostra vita, ma venire dall'estero è un passo molto importante per sostenere il nostro popolo", ha osservato il premier. 'Poiché ora vediamo tutto attraverso il prisma amico/non amico", ora "che la zona grigia non esiste più per noi in diplomazia", "siamo felici che tu sia dalla parte della luce e del bene". ''Sei venuta ed è un segnale molto importante. Vi siamo grati e non lo dimenticheremo", ha affermato il leader ucraino.

A seguito della sua visita Metsola ha ricevuto il plauso di molte forze politiche italiane e internazionali.