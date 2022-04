Rotta verso la Terra: la prima missione spaziale privata lascia stazione internazionale

La capsula SpaceX si è sganciata dalla stazione spaziale alle 21:10 ora della costa orientale degli Stati Uniti per iniziare il viaggio di ritorno. Dovrebbe atterrare al largo della costa della Florida alle 13 circa.

Si conclude così la prima missione spaziale interamente privata, con tre uomini d'affari e un ex astronauta della Nasa che hanno lasciato la stazione spaziale internazionale, dopo più di due settimane.

I quattro uomini non hanno badato a spese per questo viaggio nello spazio pagando decine di milioni di dollari ciascuno, con loro lo spagnolo-americano ex astronauta Michael Lopez-Alegria.

In realtà la missione sarebbe dovuta durare solo otto giorni nello spazio ma la partenza della capsula SpaceX è stata rimandata più volte per il maltempo.