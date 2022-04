La "profezia" del 2019 di Vladimir Zhirinovskij sul futuro dell’Ucraina

“Le città di Cernihiv, Sumy, Donetsk, Zaporizzhia ce le prendiamo noi. Lasceremo a Kiev ciò che ha portato in dote, unendosi a noi, rimarranno loro Kiev e dintorni, Podolia. La soluzione ideale, per farli contenti, gli lasceremo un terzo del territorio, quello occidentale. All’Ucraina rimarrà un terzo del territorio. I due terzi invece diventeranno la Russia Sud-Orientale, diventeranno Malorossia (Piccola Russia) e Novorossia (Nuova Russia). Lascio a loro la parte occidentale che si chiamerà Galizia (in ucraino Galicinà). Questa torta è deliziosa. La taglio gentilmente, con cura. Non voglio far male a nessuno”.

Così nel 2019 il leader ultranazionalista Vladimir Zhirinovskij, leader del Partito liberaldemocratico russo, schierato su posizioni anti-occidentali, morto poche ore fa a 75 anni per Covid, immaginava la spartizione dell'Ucraina in due Stati.