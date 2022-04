La reinfezione più ravvicinata e la positività più lunga

Un’infezione lunga quasi un anno e mezzo, prima del decesso. La persona rimasta positiva più a lungo a Sars-CoV-2 è un uomo inglese che, a causa del suo stato di immunodepressione, ha poi perso la vita dopo la lunghissima positività. La sua storia è stata descritta a Lisbona, nel corso del congresso della Società Europea di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive da esperti del King's College di Londra e della Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust. Oltre alla sua, quella di altri nove pazienti con quadro analogo. Due di questi hanno superato Covid-19 da soli, altri due dopo aver ricevuto anticorpi monoclonali e antivirali. L'ultimo ha invece ancora l'infezione da più di un anno (412 giorni): nonostante la terapia con anticorpi monoclonali.

Come varia Sars-CoV-2 nelle persone immunocompromesse

I ricercatori erano interessati a valutare come cambi l’impatto di Sars-CoV-2 nelle persone immunocompromesse. Lo studio ha coinvolto nove pazienti che sono risultati positivi al virus per almeno otto settimane. Le infezioni sono persistite in media per 73 giorni, ma due pazienti hanno avuto infezioni per più di un anno. Più in generale si è visto che nelle persone immunocompromesse è frequente l'emergere nel tempo di mutazioni presenti in varianti note come alfa, delta e omicron. Andando così a consolidare la teoria per cui le nuove varianti si formino proprio in pazienti con lunghissime infezioni da coronavirus. Risultati che, secondo i ricercatori, confermano «l’ipotesi che nuove varianti del coronavirus possano svilupparsi a partire dagli individui immunocompromessi». Lo studio ha inoltre attestato il primo caso di infezione occulta. Un paziente, risultato più volte negativo, è stato poi trovato positivo a una variante non più circolante, a testimonianza del fatto che il virus era rimasto nascosto nell'organismo da lungo tempo.

La reinfezione più veloce dopo venti giorni

Sempre dal congresso in corso a Lisbona è giunta un’altra notizia interessante, riguardante il caso di una infermiera contagiatasi due volte a distanza di venti giorni. Del tutto asintomatica, la donna è risultata positiva per la prima volta il 20 dicembre scorso, a nemmeno due settimane dalla terza dose di vaccino. Rientrata al lavoro a Capodanno, è incappata in un nuovo test dall’esito analogo il 10 gennaio: questa volta con tosse, febbre e dolori muscolari diffusi. Il sequenziamento dei due virus isolati sui tamponi ha svelato che nel primo caso il contagio era da ascrivere alla variante Delta. Nel secondo, a Omicron. Un caso che secondo Gemma Recio, microbiologa dell’ospedale di Tarragona (Spagna), evidenzia «come Omicron sia in grado di eludere la precedente immunità acquisita da un'infezione naturale con altre varianti o dalla vaccinazione». In altre parole, «le persone che hanno avuto il Covid-19 non possono presumere di essere protette dalla reinfezione, anche se sono state completamente vaccinate». Tuttavia sia la precedente infezione con altre varianti sia la vaccinazione sembrano proteggere dal rischio di sviluppare malattie gravi in seguito al contagio con Omicron. «Questo caso sottolinea anche la necessità di effettuare la sorveglianza genomica dei virus nelle infezioni in coloro che sono completamente vaccinati e nelle reinfezioni - conclude la specialista -. Tale monitoraggio aiuterà a rilevare le varianti con la capacità di eludere parzialmente la risposta immunitaria».

