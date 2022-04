La Russia cancella il concerto di Anna Netrebko per la sua posizione sull'Ucraina

La cantante, 50 anni, ha condannato l’ offensiva russa in Ucraina , dopo essere stata fortemente criticata in Europa e negli Stati Uniti per il suo silenzio e, in risposta alle sue dichiarazioni, l'Opera di Novosibirsk ha annunciato l’annullamento dell’esibizione e dichiarato in una nota: " Vivere in Europa e avere l'opportunità di esibirsi nelle sale da concerto europee si è rivelato più importante, per lei, del destino della patria. Non dobbiamo avere paura delle figure culturali che voltano le spalle alla loro terra d'origine. Il nostro Paese è ricco di talenti e gli idoli di ieri saranno sostituiti da altri con una chiara posizione civica ”.

L' Opera Novosibirsk , in Siberia, ha annunciato di aver cancellato un concerto della celebre soprano Anna Netrebko previsto per il 2 giugno, dopo le sue prese di posizione contro l'intervento militare di Mosca in Ucraina.

Anna Netrebko, che negli anni aveva espresso opinioni pro-Cremlino e, nel 2014, posato con una bandiera nella regione separatista di Donetsk in Ucraina, possiede anche la cittadinanza austriaca.

Dopo l'invasione dell'Ucraina aveva detto di volersi assentare per qualche tempo dalle scene, rinunciando alle recite di Adriana Lecouvreur in programma dal 9 marzo alla Scala di Milano, dove tornerà il 25 maggio con un recital.

La condanna della soprano all’invasione russa non è stata però sufficiente per il Metropolitan Opera di New York per riconsiderare il divieto di una sua esibizione già cancellata.

Quindi la posizione della Netrebko è attualmente considerata troppo vicina a Putin per esibirsi a New York, ma non in linea con la sua politica per potersi esibire in Siberia.