Mosca chiude le sedi di Amnesty e Human Rights Watch. La replica: "Raddoppieremo i nostri sforzi"

Il lavoro delle organizzazioni umanitarie sul fronte della guerra in Ucraina. Corridoi umanitari e salvaguardia dei civili non sono stati rispettati né sul terreno né sul piano diplomatico. Dopo la drammatica pagina di Bucha e quella di Kramatorsk, le organizzazioni per i diritti umani cercano ancora i pezzi che formano il tragico puzzle delle prove sulle violazioni dei diritti umani: decine di persone uccise a casaccio tra cui bambini, anche mentre cercavano di salire sui treni verso la libertà, l'uso delle vietatissime bombe a grappolo, le esecuzioni di civili.

Ora però arriva la notizia della decisione del Cremlino di chiudere le sedi locali di Amnesty International e Human Rights Watch. Lo ha reso noto il ministero della giustizia di Mosca.

Le autorità russe "si sbagliano profondamente se credono che chiudendo il nostro ufficio a Mosca interromperanno il nostro lavoro di documentazione e denuncia delle violazioni dei diritti umani", "Raddoppieremo i nostri sforzi per denunciare le clamorose violazioni dei diritti umani da parte della Russia, sia in patria sia all'estero". Così Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, replica alla chiusura della sede locale da parte di Mosca.

Tutto questo mentre l'Ue non è ancora pronta e salta l'embargo al petrolio russo. La questione non sarà trattata dai ministri degli esteri dell'Ue lunedì. “Non c'è l'unanimità” e poi l'allarme della Fao: i prezzi mondiali di grano, mais e orzo, come di zucchero, olio di semi di girasole e carne hanno toccato il “livello più alto di sempre, spinti dalla dall'invasione russa”.