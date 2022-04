La Russia schiera i delfini per proteggere la sua flotta nel Mar Nero

Sebastopoli, in Crimea, è la principale base navale russa nel mar Nero, recentemente colpita al cuore con l'affondamento della sua ammiraglia, la Moskva . Le navi nel porto militare sono fuori dalla portata dei missili ucraini, ma rimangono vulnerabili ad attacchi subacquei. E i delfini vengono addestrati dai russi, ma anche dagli americani, per il contrasto agli attacchi da parte di sommozzatori.

I “delfini soldato”

I delfini “soldato” di pattuglia nel porto di Sebastopoli potrebbero essere gli stessi esemplari addestrati dagli ucraini in Crimea e finiti nelle mani dei russi nel 2014.

Nella città situata sul Mar Nero questi mammiferi marini vengono addestrati già dal 1973. Mosca disponeva di 120 esemplari. Con la fine dell'Unione sovietica e la divisione della Flotta del Mar Nero in unità russa e ucraina, la sezione venne però assegnata a Kiev, dove fu deciso di finanziare addestramenti per scopi civili, come l'assistenza a bambini disabili. Con la riconquista della Crimea la flotta di delfini è tornata in mano russa e si è arricchita di nuovi esemplari, almeno 5, che sarebbero stati schierati nell'area.

I delfini possono imparare a trovare oggetti, come mine e trappole, identificare tentativi di sabotaggio, “spiare” con telecamere posizionate in groppa, anche se si specula su un loro utilizzo a scopo offensivo.

Sono emerse prove che la Marina russa ha inviato delfini addestrati per sostenere la sua guerra in Siria, schierandoli alla base navale di Tartus alla fine del 2018. E non sono le sole creature oceaniche che l'esercito russo potrebbe aver addestrato.

Nel 2019 un delfino beluga con un'imbracatura con la scritta in russo "Equipaggiamento di San Pietroburgo" è stato trovato a largo della costa norvegese. Ribattezzato poi Hvaldimir, ovvero la balena di Vladimir (Putin) in norvegese, il cetaceo appariva chiaramente addomesticato dall'uomo. Forse proprio dalle forze militari russe.