La Salernitana batte 2-1 la Fiorentina e ottiene tre punti preziosi per la lotta salvezza

Vittoria fondamentale per la Salernitana, che supera la Fiorentina all'Arechi per 2-1 in un match della 34esima giornata di Serie A, con i gol di Djuric al 9' e Bonazzoli al 78'. Il momentaneo pareggio viola di Saponara al 63'. I tre punti permettono ai campani di salire a 25 e di poter continuare a sperare nella salvezza dopo tre vittorie consecutive