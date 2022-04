Gaiani: "La somma degli scenari di conflitto non porta a una crisi globale"

Mentre avvia la nuova offensiva nel Donbass, la Russia ha testato un nuovo missile intercontinentale, in Repubblica Srpska si rafforzano le spinte separatiste, sale la tensione tra Cina e Stati Uniti sulla questione di Taiwan, si riaccende pure lo scenario mediorientale con i lanci di missili da Gaza e i raid di Israele sulla Striscia.

RaiNews.it ha chiesto a Gianandrea Gaiani, direttore di “Analisi Difesa”, se sono fatti da considerare separatamente o se ha ragione chi parla di prodromi di una guerra mondiale.

“Quest’ultima affermazione mi pare un’esagerazione. Oggi c’è una maggiore attenzione a problematiche che esistevano già. La questione delle entità bosniache non è una novità, non lo sono la crisi palestinese e le periodiche fiammate in quella regione, non mi pare sia una novità neppure la crisi su Taiwan, anzi c’erano tensioni militari di molto precedenti all’attacco russo all’Ucraina. Il lancio del missile balistico è stato programmato probabilmente molti mesi prima della Guerra in Ucraina, doveva entrare in servizio l’anno scorso. Io credo che ci sia una maggiore attenzione mediatica a questi temi, ai conflitti, legata al fatto che non parliamo di altro che della guerra in Ucraina. In questi ultimi due mesi c’è una maggiore attenzione della politica, non solo dei media, ai temi che riguardano le crisi internazionali e i conflitti e questa è una cosa positiva, però probabilmente ce ne era poca prima. Io mi chiedo quando è stata l’ultima volta che in Italia ci siamo occupati della crisi nei Balcani e delle problematiche poste dai serbi rispetto agli assetti della Bosnia o alle tensioni con il Kosovo. Mi pare che ci sia un aumento della percezione delle problematiche legate alla conflittualità, legato forse al fatto che per la prima volta dopo la fine della Seconda guerra mondiale abbiamo in Europa una guerra convenzionale di alta intensità”.

Quindi non è più vicino quindi uno scontro diretto tra grandi potenze, si tratta di scenari regionali al momento?

“Se c’è uno di questi conflitti che può deflagrare in un conflitto più ampio è quello in Ucraina, o potenzialmente quello a Taiwan qualora la Cina decidesse di invadere l'isola, prospettiva però anche militarmente molto complicata: è difficile uno sbarco di forze cinesi a Taiwan, un attacco aereo che la devasti ne renderebbe assurda la conquista. Non riesco a vedere il fatto che tutti questi scenari messi insieme possano rappresentare un aumento di rischio di crisi globale. Se ci sarà un rischio di questo genere è legato al conflitto in Ucraina e al fatto che paesi della Nato stanno giocando un ruolo sempre più di coinvolgimento quasi diretto con le forniture massicce di armi e l’addestramento”.



Ma ha vantaggio la Nato in questo coinvolgimento diretto o ci si è trovata?

“La leadership indiscussa della Nato è quella dei suoi principali azionisti, britannici e statunitensi, che sembrano puntare sul prolungamento di questo conflitto e sul confronto con la Russia, che tanto non si combatte a casa loro ma a casa nostra, e che quindi metterà in difficoltà l’Europa, la impoverirà, logorerà la Russia e probabilmente devasterà l’Ucraina. La guerra è iniziata nel febbraio 2014 con il golpe di Maidan (sic) e poi successivamente con il separatismo di alcune province russofono, peraltro solo parziale: abbiamo avuto otto anni per cercare una soluzione negoziata e invece, come europei, abbiamo perso un’occasione, avevamo un grande strumento per portare tutti a negoziare, e cioè il gas, il fatto che siamo grandi acquirenti di gas russo e il transito in territorio ucraino portava vantaggi economici anche all’Ucraina. Ormai però non possiamo più svolgere un ruolo di mediazione”