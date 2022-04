Storia di un orafo e del suo piccolo laboratorio: dalle schegge delle bombe fedi per ridare speranza

Fedi nuziali per chi va a combattere. Anton Boyko non è riuscito ad arruolarsi ma ha messo il suo lavoro a disposizione degli altri. Nel suo piccolo laboratorio a Kiev realizza ciondoli, medaglioni, anelli, collane fatti con le schegge che hanno ferito i soldati. È un autodidatta, ha imparato da solo a fondere i metalli preziosi.

"Sento dire da più parti che negli ultimi giorni sono nati molti bambini e che tante coppie hanno deciso di sposarsi. Per questo ho deciso che continuerò a lavorare finché resterò un civile e fino a quando il mio laboratorio non sarà bombardato. Realizzerò tutto a mano, mi è rimasto un po' d'argento, alcune gemme e il titanio - scrive in un post su Facebook - sono riuscito a comprare diversi materiali proprio poco prima dell'inizio dei bombardamenti. Per il nostro popolo tutto sarà assolutamente gratuito: niente soldi per la manodopera, niente materiali, niente pagamenti o sms nascosti. La priorità la darò ai militari, per i quali sarò onorato di fornire il mio contributo. Farò simboli di fede, solo qualcosa di bello che possa ridare speranza a una persona. Mi rendo conto che oggi il mio non è il lavoro più importante, ma forse qualcuno ne ha bisogno. È tempo che la bellezza inizi a rappresentare ciò per cui è stata creata".

Sono nate così le “fedi per i guerrieri” che vogliono sposarsi o lasciare un pegno prima di andare verso un futuro sconosciuto o già scritto. Una volta, racconta, ha realizzato per un soldato un medaglione su cui incidere i suoi dati: "Era un kamikaze, uno che aveva deciso di farsi esplodere. In un modo o nell'altro in guerra tutti rischiano la vita, ma stavolta dedicare qualcosa a chi fa un gesto del genere mi ha scosso".

Non accetta denaro, loi farà solo quando gli ordini arriveranno dall'estero e lo userà per aiutare l'esercito. Qualcuno cerca lo stesso di ripagarlo.

In un altro post, Boyko racconta la storia della sua famiglia che ha già visto la guerra e vissuto la carestia Holodomor che si è abbattuta sull'Ucraina nel 1932 causando milioni di morti. Le storie di tante vite spazzate, narrate dal nonno, scrive, gli hanno procurato tagli e dolore laddove molte persone hanno sviluppato un legame con le proprie radici. Per questo non ha mai indossato la “Vyshyvanka”, la camicia ricamata dei costumi tradizionali ucraini. “Non mi sono mai sentito degno di indossare un oggetto così simbolico senza sentirne il significato”. Qualcuno però gliene ha regalata una per ricambiarlo delle fedi donate. Ha deciso che la metterà “nel giorno della nostra vittoria”. Per adesso continua a fare gioielli e a donarli a chi bussa alla sua porta. In cerca di speranza.