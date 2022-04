La storia dell'ultimo sopravvissuto italiano della Brigata ebraica

Cosa rappresenta il 25 aprile per gli ebrei italiani?

Voglio subito ricordare le parole del capo dello stato “Il 25 aprile rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione dell’unità nazionale”. Spero che queste parole mettano un argine alle polemiche sulla festa della Liberazione e riportare l’attenzione su ciò che questa giornata rappresenta. Le polemiche e le discussioni che ogni anno si sollevano attorno al 25 aprile ci pongono davanti al rischio di perdere il senso di questa giornata e la capacità di organizzare la memoria, di conoscere la storia, che anche sulla Liberazione d’Italia ha ancora molto da raccontare.



La brigata ebraica partecipò alla Resistenza. La rivista Shalom ha intervistato l’ultimo sopravvissuto italiano, Piero Cividalli, 95 anni. Oggi vive a Ramat Gan, vicino Tel Aviv, in Israele. Cosa racconta?

Scappato alle persecuzioni con la famiglia appena compiuti 19 anni, nel dicembre del 1944, decise di arruolarsi nell'esercito britannico. Piero sapeva però che la Brigata Ebraica stava combattendo in Italia e l'idea di aiutare gli italiani e i suoi parenti rimasti là lo convinse ad unirsi ai resistenti. Piero Cividalli, ha anche la lucidità di commentare l’attuale invasione dell’Ucraina.

Pensa che l'umanità diretta da persone irresponsabili compia crimini inutili verso se stessa. Ma la guerra in Ucraina non è soltanto un crimine, per Piero, è anche un errore. Il mondo civile non può accettare certi soprusi, ma per paura non si ribella abbastanza.



Piero ha inviato alla sua rivista un messaggio per i ragazzi italiani. Ce lo regala?

Certo. È questo: “Ai giovani italiani posso dire una cosa sola: studiate la storia. Il fascismo portato alla distruzione e alla miseria. La vana idea di gloria è stata sommersa da disastri su disastri. Bisogna imparare a vivere, non a morire sui campi di battaglia. Il pericolo sta davanti a tutti, il mondo stesso è in pericolo e bisogna cercare di salvarlo. Non lasciatevi ingannare da vane promesse fatte da persone ambiziose che giocano sulla vostra vita. Il mondo sarà bello soltanto se non vi farete allettare da false promesse di benessere a scapito di altri. Ci sarà posto per tutti solo se lo vorrete. Aiutiamoci vicendevolmente nell'amore del mondo, della vita e dell'umanità".