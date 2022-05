La storia di Lucilla: “Il mio primo maggio in corsia, per aiutare chi ha bisogno”

“Il mio primo maggio? In corsia, come sempre, per aiutare chi ha bisogno”. Ad affermarlo è Lucilla Crudele, specializzanda in servizio al pronto soccorso del Policlinico di Bari, in prima fila durante il periodo della pandemia.

Lucilla ha 30 anni ed è orgogliosa del suo lavoro, per lei è una passione e insieme una missione. “Le giornate sono lunghe, intense, non puoi distrarti mai, l’attenzione deve essere sempre al massimo quando hai tra le mani la vita delle persone- racconta.- La mattinata inizia presto: sveglia alle 6.30, il tempo di lavarsi, vestirsi e subito verso il policlinico. Lì temperatura, badge e spogliatoio. Poi vestizione e inizia il turno”.

Quello della presa delle consegne è un momento delicato, prendi in carico i pazienti, le loro problematiche, gli esami da richiedere, altri già fatti da valutare. E poi bisogna ricostruire la storia clinica, le patologie pregresse per capire la strategia di intervento. Per alcuni pazienti tutto fila liscio, ma per altri la situazione è più grave e bisogna prendere in fretta una decisione, la migliore”.

Non ci sono orari, festivi e pause nel lavoro di un medico alle prese con l’emergenza. Lucilla riflette: “Non c’è mai un fine giornata, il pronto soccorso non dorme mai e anche il medico fa fatica a staccare la spina” e pensa al periodo più buio della pandemia “Dopo il turno- racconta- mi ricordavo che avevo promesso di aiutare i pazienti con le videochiamate ai figli. Ore di lavoro straordinario, nel vero senso della parola. Era l’’amore di quelle videochiamate a renderlo straordinario, una ricarica di emozioni dopo la dura giornata”.

I dati

Sono oltre 15000 i medici colpiti da burnout nel nostro Paese con manifestazioni quali disturbi del sonno, stress, ansia, paura: ad esserne afflitti, dopo la pandemia, sono il 24% dei medici di continuità assistenziale, quasi uno su quattro. Lo stesso accade a un medico di famiglia su dieci, al 4% dei medici ospedalieri e al 3% degli odontoiatri. È questo uno dei dati che emerge dall’indagine conoscitiva “La condizione dei medici a due anni dall’inizio della pandemia” realizzata dall’Istituto di ricerca Piepoli, per conto della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. “Sono tanti i medici che non si riconoscono più in una professione mortificata da carichi di lavoro abnormi- sottolinea il presidente della Fnomceo Filippo Anelli- ad esempio nei pronto soccorso e nel 118, e da un’invadenza burocratica che soffoca l’autonomia professionale. Sono tante le ore in più svolte, spesso in violazione delle norme, senza essere totalmente o parzialmente retribuite. Il 64% dei medici ospedalieri e il 73% dei medici del territorio non ha neanche potuto usufruire in maniera totale o parziale delle ferie