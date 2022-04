La Veglia Santa e la preghiera del Papa: "Governanti artigiani di dialogo e di pace tra i popoli''

Il Papa stasera è presente, ma non presiede la Veglia di Pasqua nella Basilica vaticana. La causa della rinuncia del Papa a presiedere la cerimonia va cercata, si apprende, nelle condizioni del ginocchio, come già

avvenuto nei giorni scorsi. Il Papa aveva fatto cenno alla situazione nel viaggio di ritorno da Malta.

La messa come è tradizione, è stata preceduta dal suggestivo rito della benedizione del fuoco nell'Atrio della Basilica e dalla processione mentre viene intonato il Lumen Christi.

Durante la celebrazione sette catecumeni ricevono il sacramento del Battesimo direttamente dal Papa. I sette catecumeni prescelti sono di diverse nazionalità (italiana, statunitense, cubana, albanese).

Anche nelle celebrazioni di questa sera resta ben presente, anche se apparentemente sullo sfondo, il dramma della guerra. La scelta della preghiera da intonare infatti è stata decisa per chiedere al Signore che sempre più ci siano ''governanti artigiani di dialogo e di pace tra i popoli'' e perché sia donata ''ai popoli oppressi dalla guerra la speranza e la pace''.

Proseguono le celebrazioni per la Pasqua

Domani, la messa di Pasqua tornerà in Piazza San Pietro dopo due anni di pandemia. All'inizio della celebrazione si terrà il rito del Resurrexit: il Papa incenserà l'icona del Risorto. Si tratta dell'Icona Acheropita del Salvatore, opera di grande valore storico e artistico. Una delle preghiere dei fedeli sarà letta in ucraino.

Al termine della celebrazione, il Papa si recherà nell'Aula delle Benedizioni, quindi dalla Loggia Centrale della Basilica petrina impartirà la Benedizione Urbi et Orbi. A fianco dl Papa saranno presenti il cardinale Renato Raffaele Martino e il cardinale Michael Czerny.

Nel giorno di Pasqua, Piazza San Pietro sarà abbellita da ben 40 mila fiori arrivati direttamente dall'Olanda. Il tradizionale omaggio floreale olandese al Papa è iniziato con Giovanni Paolo II ed è arrivato alla 35esima edizione. I fiori prima di partire dall'Olanda sono stati benedetti dal vescovo di Rotterdam.

Il Triduo pasquale

Le celebrazioni per la Santa Pasqua sono iniziate giovedì con il Papa che, dopo aver celebrato la Messa Crismale alle 9.30 in San Pietro, con i patriarchi, i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e i presbiteri presenti a Roma, nel pomeriggio ha rinnovato la tradizione della lavanda dei piedi con 12 detenuti del carcere di Civitavecchia. Venerdì, invece, è stato il giorno della Veglia pasquale nella Notte Santa, la "madre di tutte le Veglie", presieduta da Francesco. L'ultimo appuntamento è per il 18 aprile, Lunedì dell'Angelo, quando il Papa reciterà il Regina Caeli alle 12, ma tornerà in Piazza san Pietro alle 18 per l'incontro con le ragazze e i ragazzi che partecipano al Pellegrinaggio degli adolescenti organizzato a Roma dalla Chiesa italiana.