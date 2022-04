L'allarme dei sindaci su tasse e servizi. Sala: "Manca la fiducia nel governo"

"Io non voglio toccare i servizi e ovviamente ribadisco che non agiremo per nulla sulle tasse e sui costi. Escludo radicalmente che faremo aumenti, vedremo che soluzione trovare". Dopo il suo intervento ieri in Consiglio comunale sullo stato finanziario del Comune e le conseguenti richieste di intervento del governo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala torna alla carica, chiamando nuovamente in causa Palazzo Chigi. "La mancanza di fiducia" nei confronti del governo, spiega "nasce dal fatto che sono quattro mesi che ho interlocuzioni, sono stato due volte a colloquio con il ministro dell'Economia, Daniele Franco, siamo in continua relazione ma non si arriva a un punto. Se su un tema del genere in quattro mesi non riusciamo a risolvere nulla pensate sulle questioni ben più delicate. Le mie parole di amarezza derivano da questo", dice.

Un'amarezza che il primo cittadino di Milano non ha ancora avuto modo di esprimere direttamente al presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Non ho sentito nessuno del governo - precisa - speriamo che ci diano ascolto. Mi pare che già alcuni sindaci più che esprimere solidarietà e appoggio alle mie parole si sono uniti un po' in questa richiesta di maggiore attenzione" ha osservato a margine del 170mo anniversario della fondazione della polizia. "Noi siamo in periodi che non possono essere definiti ordinari e quindi anche le regole non possono essere quelle ordinarie. Pensate alla stranezza, noi abbiamo degli avanzi di amministrazione, dallo scorso anno abbiamo 145 milioni e non possiamo usarli nel bilancio che si fa entro il 31 maggio ma possiamo usarli nel primo assestamento che si fa in giugno. Che senso ha? Di burocrazia si muore quindi troviamo delle formule per poter andare avanti e garantire i servizi ai cittadini. Io non voglio toccare i servizi e ovviamente ribadisco che non agiremo per nulla sulle tasse e sui costi" ha aggiunto Sala. "Escludo radicalmente che faremo aumenti, vedremo che soluzione trovare. Questo è un tema che hanno tutti i sindaci e li vedo in questo momento delusi da regole che non cambiano e che ci penalizzano" ha continuato il sindaco. "Al governo in primis chiedo di poter usare, come lo chiedono tutti i sindaci, gli avanzi di amministrazione e poi di capire perché dopo due anni di sostegno quest'anno ritengono che non ce ne sia più bisogno. In realtà c'è bisogno anche quest'anno eccome".

Un appello che presto diventa corale. “I temi sollevati dal sindaco di Milano rappresentano le preoccupazioni di tutti i sindaci, che Anci da tempo ha esposto in tutti gli incontri” sottolinea il presidente dell'Anci Antonio Decaro. "Il governo ha dato un importante sostegno ai Comuni impegnati a reggere l'impatto della pandemia ma la situazione rimane grave per i centri colpiti anche dall'impennata dei costi dell'energia e impegnati nell'accoglienza dei profughi dall'Ucraina senza aver ricevuto alcun contributo. Senza un intervento normativo, i bilanci di molti Comuni rischiano di andare in squilibrio. Spero che già dal prossimo decreto emergenze il governo possa dare risposte"

Alle voci critiche si unisce il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Le preoccupazioni di Beppe Sala sono assolutamente condivisibili e sono quelle di tutti noi sindaci, soprattutto delle grandi città. Ho avuto modo di parlare con il ministro Franco due settimane fa e rivolgo a lui prima di tutto un appello accorato a non abbandonare le città, a non lasciare le città sole. Noi siamo la prima linea - sottolinea Nardella - esposta a tutti i problemi: l'inflazione, il caro bollette, la crisi delle aziende nel settore edilizio a causa del costo delle materie prime per cui rischiamo che si blocchino i cantieri pubblici, i costi generali che aumentano e che quindi aggravano la situazione dei nostri bilanci". A Firenze, spiega il primo cittadino, "il costo dell'energia è cresciuto addirittura del 400% e in alcuni casi tocca quasi il 500%, abbiamo un aggravio dei costi di spesa corrente di quasi 13 milioni di euro. Noi non siamo in grado di pagare questi 13 milioni alle compagnie energetiche perché altrimenti dovremmo chiudere scuole, asili nido e mense, dovremmo azzerare i servizi agli anziani e azzerare la pulizia delle strade". Insomma, ribadisce Nardella, "stiamo parlando di 13 milioni di euro di spesa corrente da pagare subito. Noi non siamo in grado di farlo ed è necessario che su questo il Governo veramente ci venga incontro perché altrimenti ci troviamo ad affrontare per il terzo anno consecutivo una situazione difficilissima. Abbiamo retto due anni, anche grazie agli aiuti importanti dell'esecutivo, noi non chiediamo gli stessi aiuti dell'anno scorso ma almeno una cifra paragonabile altrimenti le città non reggono quest'anno".

L'allarme sulle risorse viene raccolto e rilanciato anche da alcune regioni: "Io sono convinto che sia una preoccupazione anche per noi quella delle risorse che mancano. Anche noi, come comparto regioni, non solo la Lombardia, stiamo ancora aspettando 1 miliardo e 400 milioni di risorse per far fronte alle spese per il Covid, quindi è chiaro che siamo preoccupati che ci possano essere delle conseguenze soprattutto nei confronti sei più deboli che in questo momento dovrebbero avere un sostegno maggiore", nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del botta e risposta di ieri tra il sindaco di Milano e la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, sui problemi di bilancio del Comune e il mancato sostegno del governo. Quanto alla possibilità di lavorare insieme con il Comune su questo aspetto Fontana rivendica di avere "sempre cercato di lavorare nel rispetto delle istituzioni. Per me non esiste colore politico, esistono le istituzioni e soprattutto esistono i cittadini fragili che hanno bisogno di aiuto".