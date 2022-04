L'ambasciatrice della Polonia: "Imparare dalla storia, se non liquidiamo Putin questo continuerà"

“Per una nazione la libertà è la cosa più importante, dobbiamo imparare dalla storia, non possiamo permettere all'Ucraina di rimanere occupata. L'Ucraina deve essere libera”.

Parole nette quelle dell'ambasciatrice della Polonia in Italia Anna Maria Sanders, intervenuta all'università Lumsa in occasione della presentazione del libro “Gli amici di Olek”, di Gian Franco Svidercoschi. "Vedo adesso i vari paesi che cercano di trovare una maniera di raggiungere una pace in Ucraina, perché nessuno può vedere queste immagini di questi morti. Però se non resistiamo, se non liquidiamo adesso Putin costui continuerà".

L'ambasciatrice ha poi proseguito: "L'Ucraina deve essere libera perché sennò rimarrà come noi, per quarant'anni la Polonia non è stata libera. Secondo me dobbiamo andare avanti e spero che l'Ucraina vinca e spero che la gente che è da noi (i profughi ndr) ritorni e che abbia qualcosa per cui tornare, perché non so se ci saranno ancora delle case".

