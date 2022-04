"L'arbitro sorrideva e rideva con Ancelotti": la delusione dell'allenatore del Chelsea

L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel si è detto deluso nel vedere l'arbitro Szymon Marciniak "sorridere e ridere" con l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti a fine partita, dopo che la squadra di Premier League era appena uscita dai quarti di finale di Champions League a Madrid con un conteggio totale di reti a vantaggio della squadra della Liga di 5-4. Lo scrive Reuters.

Durante la partita di ritorno di ieri al Santiago Bernabeu i campioni in carica del Chelsea sembravano in corsa per una sorprendente rimonta dopo essere andati in vantaggio per 3-0. Tuttavia, i padroni di casa hanno prima pareggiato il conto arrivando a 4-4 e segnando poi con Karim Benzema nei tempi supplementari riuscendo ad arrivare in semifinale.

Tuchel ha detto in conferenza stampa di essere rimasto deluso dal fatto che Marciniak "si stava divertendo con Carlo" dopo il fischio finale. "Quando volevo andare a ringraziarlo, sorrideva e rideva con l'allenatore avversario", ha aggiunto Tuchel.

“Penso che fosse un momento davvero sbagliato per farlo, dopo il fischio finale, dopo126 minuti di una squadra che aveva dato il massimo. Quando vai e trovi un arbitro sorridere e ridere con l'altro allenatore, è un brutto tempismo. E gliel'ho detto”.

Tuchel era anche scontento del fatto che Marciniak non avesse controllato lui stesso il monitor del VAR quando il tiro di Marcos Alonso era stato annullato per fallo di mano nel secondo tempo.

"Non ho visto il gol ma sono molto deluso che non sia uscito controllandolo lui stesso", ha detto Tuchel. "Dovresti restare sempre al comando e non affidare le decisioni a qualcuno seduto su una sedia da un'altra parte".

"Oggi siamo arrivati ​​al limite massimo. Sono molto orgoglioso dei miei giocatori e penso che meritassimo di qualificarci, ma la fortuna non è stata dalla nostra parte", ha detto Tuchel.

"Non ci sono rimpianti. Questo è il tipo di sconfitta che puoi sopportare con orgoglio come sportivo".