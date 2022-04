L'attrice Ludovica Bargellini è morta in un incidente d'auto sulla Colombo

Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni, è morta ieri notte in un incidente d'auto a Roma, all'incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Sono al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una delle ipotesi è che sia stata colta da un colpo di sonno e sia andata a sbattere con la sua Lancia Y contro un muretto spartitraffico in cemento. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso durante il suo trasferimento all'ospedale Sant'Eugenio, dove è morta pochi minuti dopo il suo arrivo.

Originaria di Pistoia, la giovane attrice si era trasferita a Roma. Nella capitale si era laureata in Costume al Centro sperimentale di cinematografia e lavorava come attrice teatrale presso il Teatro Azione. Era diventata un volto noto al grande pubblico grazie alla partecipazione nella serie televisiva per Sky Atlantic "The Young Pope" del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. All'attivo aveva diverse partecipazioni in lungometraggi, come "Palato assoluto" di Francesco Falaschi e "Non c'è tempo per gli eroi" di Andrea Mugnaini, e alcuni spot pubblicitari tra cui Campari e Sky -NowTv. Tanti sono i messaggi di cordoglio degli amici che si stanno inseguendo su Facebook.