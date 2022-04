Lavrov: la Russia "presenterà materiale" sui fatti di Bucha

Le immagini di civili uccisi nella città ucraina di Bucha "sono una messa in scena" allestita dagli ucraini "dopo il ritiro delle truppe russe". Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa al termine del vertice con i colleghi della Lega Araba.

“Le forze armate russe” spiega Lavrov, "nell'ambito della riconfigurazione della loro presenza, hanno lasciato l'area di Bucha il 30 marzo e per i tre giorni successivi il sindaco ha parlato in tv, dicendo che la città stava tornando alla vita normale, e lì sono apparse le forze armate. Hanno mostrato strade dove non c'erano cadaveri. Bene, tre giorni dopo hanno deciso, probabilmente, di organizzare una produzione del genere".

Secondo Lavrov, il filmato è una "provocazione" e nessun cittadino di Bucha ha subito violenza dai militari russi.

Lavrov ha annunciato che funzionari russi presenteranno nelle prossime ore materiale a sostegno della tesi di Mosca in una speciale conferenza stampa a New York, allo scopo di "dissolvere" quelle che definisce "falsità". La Russia "insisterà affinché i crimini delle forze armate ucraine, guidate da battaglioni nazionalisti, non rimangano senza conseguenze" ha aggiunto Lavrov, in dichiarazioni riportate da Tass.

"Avevamo chiesto ieri una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu e i nostri colleghi britannici che ora lo presiedono si sono rifiutati", ha aggiunto Lavrov, "il nostro tentativo di oggi è pure fallito. Dicono che hanno bisogno di considerare la situazione in Ucraina in tutti i suoi aspetti domani". "Immagino, conoscendo la diplomazia britannica, che l'obiettivo sia dissolvere questo specifico falso di Bucha nel ragionamento demagogico sulla crisi ucraina", ha detto ancora il ministro degli Esteri russo.